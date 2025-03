Habló el hermano del joven internado atacado a la salida de un boliche en Córdoba: "No saber si está vivo"

Martín Gonzalo Cáceres (24) permanece en coma inducido en el Sanatorio Parque.

A dos semanas de la brutal agresión que sufrió a la salida de un boliche, Martín Gonzalo Cáceres (24) permanece en coma inducido en el Sanatorio Parque, mientras sus amigos y familiares mantienen una vigilia con la esperanza de su recuperación. Nicolás Cáceres, el hermano mayor (34) de la víctima, habló sobre el dolor diario que atraviesa la familia al asegurar que "es difícil llegar al hospital y no saber si él va a estar vivo”.

“Tincho”, para sus seres querido, ingresó al centro médico con un “traumatismo general grave con un hematoma extradural” tras ser atacado en la zona del Chateau en la noche del 16 de marzo.

Martín fue atacado en la avenida Ramón Cárcano al 1400, luego de que la víctima saliera de una fiesta organizada por un grupo de jugadores de rugby del club Córdoba Athletic en el boliche Kabana (anteriormente denominado Gala Chateau). De acuerdo a la reconstrucción oficial, la situación se habría desencadenado durante una discusión contra un grupo de jugadores del club. Este enfrentamiento verbal elevó su temperatura y el joven sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza.

El hermano de la víctima relató el inicio de una lucha por la salud y justicia del joven y su familia. Todo comenzó en la madrugada de ese domingo, alrededor de las 8:30 o 9, con una llamada que Alejo, el amigo de su hermano con el que había salido aquella noche. “Me pedía los datos de él: que necesitaba el documento, la obra social”, comenzó, pero dijo que, en ese primer momento, no lo alertó sobre la gravedad de la situación. “Ahí fue cuando yo lo despierto mi papá para decirle que nos estaban pidiendo su documentación”, continuó en diálogo con el medio La Voz.

“Cinco minutos después, me llamó de nuevo, porque había una ambulancia y necesitaban algún familiar para que mi hermano pudiera salir, porque no los dejaban salir con alguien que no fuera de la familia”, recordó. Si bien no llegaron en el momento, la madre del amigo de Martín lo acompañó al sanatorio donde su hermano había sido trasladado.

Los padres fueron los primeros en llegar al Sanatorio Parque y allí se encontraron con su hijo ya en terapia intensiva. “Había un 98% de posibilidades que mi hermano iba a fallecer”, recordó Nicolás sobre las palabras textuales del doctor. La angustia que atravesó al recibir tal diagnóstico era indescriptible. “En el momento yo no reaccionaba, no entendía. Por más de que a mí el médico me explicara, yo no entendía qué era lo que había pasado”, aseguró.

La víctima ingresó al centro médico con un “traumatismo general grave con un hematoma extradural” y debió ser operado.

Córdoba: un segundo sospechoso fue imputado por la brutal agresión a Martín Cáceres

Martín, todavía en coma, fue sometido a diversas intervenciones, como una traqueotomía y se espera una futura operación para colocarle un botón gástrico. Según Nicolás, son muchos los focos de infección que Martín tiene y que eso le puede llegar a generar un tipo de complicación. El diagnóstico del neurólogo es claro: no hay respuestas aún. “Solo queremos que se despierte”, afirmó el familiar.

La incertidumbre y el sufrimiento siguen acompañando a esta familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles. Nicolás, junto a sus padres, tienen un recorrido de media hora desde el hospital hasta su casa. Tratan de darse ánimo, distender un poco la conversación. Sin embargo, el hermano mayor manifestó que "es muy complicada la vuelta”. “Lo único que queremos es justicia”, pidió Nicolás tras exigir que las autoridades actúen.

Hace algunos días, un segundo sospechoso fue imputado en la causa. Se trata de un amigo de Agustín Fasulo Martínez, el rugbier de 22 años acusado de haber sido el autor del ataque.

La detención se dio a conocer este miércoles, luego de que el fiscal a cargo del caso, Horacio Vázquez, confirmara la imputación de otro joven de 21 años, cuya identidad fue preservada. No obstante, el señalado fue acusado por el delito de lesiones leves, ya que habría participado de una pelea contra un amigo de la víctima.