Un hombre de 37 años, identificado como Sergio Sosa, fue detenido luego de ser acusado de abusar de la pareja de su exjefe y secuestrar a su hija en la provincia de Córdoba. Está imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

Según contó el fiscal del caso, el agresor y su ex empleador habían terminado la relación laboral en "buenos términos", por lo que se investigan los motivos del ataque que realizó contra su familia. El hecho sucedió en la madrugada del sábado 4 de octubre en la localidad de Adelia María, cuando el atacante irrumpió en la vivienda de su exjefe, un médico veterinario: allí golpeó y abusó de su mujer, mientras que también secuestró a su hija, de 29 años, durante varias horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial detallaron que se realizaron varios operativos por parte de la Policía, lo que permitió dar con el paradero de la joven ese mismo sábado por la tarde en la localidad de Las Acequias y la detención del autor de los crímenes.

La causa quedó de la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, encabezada por Pablo Jávega, quien en primera instancia dispuso la derivación de la chica al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde constataron que tenía algunas heridas cortantes y una fractura en uno de sus brazos.

Tras los primeros movimientos de la causa, el fiscal Jávega dio a conocer detalles de la investigación: relató que el hombre, al verse acorralado, abandonó el auto en el que tenía secuestrado a la joven y se dio a la fuga, pero fue detenido a cuatro kilómetros del lugar.

En cuanto al vínculo entre Sosa y el veterinario, contó en diálogo con el programa Micrófono Abierto que el acusado había sido empleado del profesional y que hace un tiempo la relación laboral había finalizado en “buenos términos”, por lo que hay dudas respecto a por qué llevó a cabo este brutal accionar.

Córdoba: detuvieron e imputaron a un hombre acusado de abuso sexual contra tres menores

A mediados de septiembre, un hombre fue detenido en Córdoba capital acusado de haber abusado sexualmente de al menos tres menores de edad. El operativo estuvo a cargo de personal del Departamento de Protección de las Personas, que concretó el arresto en un barrio de la zona sur de la ciudad.

Según confirmaron fuentes policiales, el acusado fue trasladado a sede policial e imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a menores y promoción a la corrupción agravada por la edad de las víctimas. De acuerdo a la información brindada por el medio local El Doce, el procedimiento se enmarca en una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del 2º Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago.

Por motivos legales y de protección de datos sensibles, no se brindaron precisiones sobre la identidad del detenido ni de las víctimas. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para avanzar en el caso y no descarta más víctimas del abusador.