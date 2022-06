Caso Nora Dalmasso: convocan en Río Cuarto a la primera marcha reclamando justicia

Cerca de 40 organizaciones feministas, sociales, sindicales y partidos políticos se reunirán frente al Polo Judicial de Río Cuarto. Es la primera concentración que reclama por el crimen de la mujer de Villa Golf.

El juicio por el femicidio de Nora Dalmasso transcurre sus últimas audiencias ya sin testigos por una decisión apresurada del fiscal acusador Julio Rivero y del defensor Marcelo Brito, que defiende al viudo Marcelo Macarrón, único imputado por la muerte de su esposa el 25 de noviembre de 2006, a quien habría ordenado asesinar a través de un sicario.

Por primera vez desde que ocurrió el crimen, hace 15 años y siete meses; este miércoles al mediodía habrá una concentración frente al nuevo edificio del Polo Judicial de Río Cuarto, reclamando “Justicia por Nora Dalmasso”, convocada por una Multisectorial de Género y Diversidades que integran más de 40 agrupaciones y organizaciones que van desde el feminismo, pasando por organismos defensores de los DDHH, gremios, hasta los partidos políticos.

La movida se gestó a mediados de mayo pasado, cuando las y los organizadores vieron el rumbo que tomaba el juicio. "Los testigos declaraban cuestiones insustanciales, como el cumpleaños de Cacho, el tío de un testigo; entonces se definió realizar una acción, una convocatoria a toda la ciudadanía en el Polo Judicial exigiendo respuesta a la Justicia, por el femicidio de Nora, pero también por otros casos sin respuesta como el de Mónica Ordóñez, Camila Carletti, Oriana Giannini y Lara Gigena, entre otras víctimas de la violencia patriarcal”, detalló a El Destape, Miriam Pacheco del colectivo feminista "Arrugas más, arrugas menos".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pacheco destacó: “En los crímenes de género o femicidios, siempre fue la familia la que reclamó Justicia; y en el caso de Nora, como era otra época, y en 2006 no se había sancionado la ley que caratula de femicidio a estos crímenes de odio contra las mujeres, entendemos que no se visibilizaba esta problemática; por eso esta Multisectorial decidió realizar esta concentración, que esperamos contar con el apoyo de la familia Dalmasso y Grassi”. La referente de "Arrugas más, arrugas menos" agregó: “Como mujeres de Río Cuarto, nos interpelamos y queremos saber quién asesinó a Nora, quién fue su asesino; no nos interesa saber con quién salía Nora, no nos interesa su intimidad que es lo que se está revelando en el juicio. Queremos que haya Justicia por Nora y que este tipo de crímenes no ocurran más”.

Por su parte, la abogada Lucía De Carlos señaló: “Este es un reclamo de la sociedad de Río Cuarto, no sólo de las mujeres, ni de los colectivos feministas; necesitamos que la Justicia nos dé respuestas, la sociedad de Río Cuarto hace 15 años que necesita y exige saber quién asesinó a Nora Dalmasso”. La abogada feminista que coordina el Area de Género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto le dijo a El Destape que “esta convocatoria, que no es una marcha, sino que nos vamos a reunir este miércoles 15 a las 12.30 demuestra la indignación de la sociedad civil de Río Cuarto por el accionar de la Justicia, convocamos porque queremos saber quién y por qué asesinó a Nora Dalmasso, porque el femicidio de Nora es el emblema de la impunidad y la corrupción, pese a que no tiene esa carátula porque la figura de femicidio se sancionó en 2012”.

De Carlos agregó que los vecinos de Río Cuarto "necesitamos saber la verdad, tener la certeza de lo que ocurrió con Nora y todavía estamos a tiempo de lograrlo". En esa línea, sumó: "No podemos permitir como sociedad, como ciudadanos que este tipo de hechos queden impunes; el emblema de la convocatoria del miércoles es Nora, pero también reclamamos Justicia y que no haya impunidad por Lara Gigena, Camila Carletti, Oriana Giannini, Mónica Ordóñez, entre tantas otras víctimas de violencia machista en Río Cuarto y la zona; porque el movimiento Ni Una Menos nació porque precisamente no queremos que haya ni una menos. Y el asesinato de Nora nos interpela desde hace 15 años y queremos que se sepa la verdad, sólo la verdad permitirá que Nora pueda descansar en paz y que sus seres queridos tengas paz".

Desde las familias Dalmasso y Grassi confiaron a El Destape que no forman parte de la Multisectorial, aunque aclararon que concurrirán a la convocatoria. En cambio los Macarrón, a lo largo del juicio que se inició el lunes 14 de marzo pasado, sólo reclaman por la absolución del viudo Marcelo Macarrón.

El pasado viernes 3 de junio, en conmemoración por un nuevo aniversario de la primera marcha por Ni Una Menos, se concentraron cerca de dos cuadras de vecinos de Río Cuarto, principalmente mujeres, quienes volvieron a reclamar Justicia por Nora Dalmasso. En esa movilización se adelantó que se llevaría adelante una acción puntual en memoria de esta víctima, asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su chalé de barrio Villa Golf.

En 2015, cuando se realizó la primera movilización por Ni Una Menos en esta ciudad del sur cordobés, la esposa y una hija de Juan Dalmasso, hermano de Nora, marcharon reclamando por la mujer asesinada. A lo largo de los años, cada vez que se realiza la marcha del 3J por el Ni Una Menos, Nora Dalmasso es recordada como una de las víctimas de violencia patriarcal.