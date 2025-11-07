Una médica veterinaria fue atacada con una tenaza en su consultorio del barrio San Pablo, en la ciudad de Córdoba, tras una discusión con una clienta por un medicamento para mascotas. El episodio ocurrió el martes al mediodía y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según informó el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, la secuencia comenzó días antes: una mujer había adquirido en ese consultorio un producto multivitamínico de venta libre para sus conejos. Luego de usarlo, regresó asegurando que los animales habían muerto y responsabilizó al suplemento, reclamando la devolución del dinero y atención gratuita. La venta se había producido sin que los animales recibieran atención clínica previa.

Cómo fue el ataque en el consultorio

Tras el reclamo de la mujer, la médica veterinaria solicitó asesoramiento institucional y continuó trabajando con normalidad.

Pero horas después, fue agredida cuando la clienta volvió al local acompañada por su hija. Sin previo aviso, la joven extrajo una tenaza de su cartera y golpeó en la cabeza a la profesional.

“Era la madre con su hija. La hija saca una tenaza de su cartera y me pega abruptamente en la cabeza”, relató Saturno al canal local Ahora Noticia. Según explicó, ella intentaba aclarar que el producto era de venta libre y no podía haber afectado la salud de los animales, pero la situación escaló de manera inesperada.

La veterinaria, con veinte años de trayectoria, sufrió lesiones en la cabeza y un fuerte impacto emocional. “Fue tremendo. Me empiezo a descomponer, fue una situación que nunca me hubiera esperado en mi vida”, expresó. Tras el ataque, manifestó temor por su seguridad y la de su familia: “Hoy no fui a trabajar, tenía cirugías, pero tengo miedo. Lo físico se cura, pero lo emocional y lo psíquico no se me va a ir más”.

El apoyo del Colegio Médico Veterinario y la causa judicial

El Colegio Médico Veterinario de Córdoba emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” al hecho y anunció que se presentará como querellante particular en la causa.

"Desde la institución manifestamos nuestra profunda preocupación por la creciente cantidad de hechos de violencia hacia médicas y médicos veterinarios, que se expresan en agresiones verbales, psicológicas y, como en este caso, físicas. Reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso permanente de acompañar, contener y asesorar a cada colega que atraviese una situación de este tipo".

Su presidenta, Natalia Elstner, declaró que el caso debería ser caratulado como intento de homicidio: “Si Rosa no se apartaba un centímetro le partían la cabeza”, dijo a El Doce TV. “La veterinaria no hizo nada malo. Les vendió el producto multivitamínico como se puede vender una pipeta para desparasitar un perro. Es un producto de venta libre”, aclararon.

El hecho fue denunciado ante las autoridades judiciales, y el Colegio puso a disposición su equipo legal para acompañar a la víctima. Desde la entidad también se investiga si las agresoras mantenían un criadero de conejos, ya que habrían llegado al local con los animales fallecidos dentro de un bolso.