Qué es el método sayu, el truco japonés para bajar de peso sin hacer dietas.

Sin hacer dietas: el método japonés para bajar de peso comiendo lo que quieras.

Existe un método japonés para bajar de peso de manera totalmente saludable y sostenida en el tiempo. Desde hace años, en el mundo Occidental está instalada la peligrosa creencia de que para bajar de peso hay que pasar hambre, privarse de determinadas comidas o recurrir a métodos poco saludables. Sin embargo, los médicos no recomiendan someterse a estas dietas estrictas, y en la medicina oriental, incluso se usa una técnica que muy pocos conocen.

Este método japonés se llama Sayu. Se trata de un tratamiento utilizado para controlar el sobrepeso, que además de ser muy efectivo, aporta grandes beneficios para la salud integral. Está comprobado científicamente que si querés bajar de peso, es fundamental estar bien hidratado. Esta técnica se basa en eso: en hidratarse a lo largo del día, y aunque no tengas sed, beber agua de manera preventiva.

La técnica consiste en tomar cuatro vasos de agua en ayunas, algo fundamental para activar el metabolismo y preparar el cuerpo para la ingesta de alimentos del día. Se debe ingerir esa cantidad de agua y 45 minutos después, desayunar. Este intervalo de tiempo permite que el agua cumpla su función inicial antes de introducir alimentos sólidos, para mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Se debe llegar a los 2 litros de agua, distribuidos a lo largo del día.

Un punto clave es que no se debe tomar agua mientras se come, ya que si hacemos eso, nuestro intestino actúa como una esponja y nos inflama, pudiendo incluso generarnos molestias gastrointestinales. Esta técnica, además, produce una sensación de saciedad que te va a ayudar a no tener un hambre excesivo a lo largo del día.

Cuánta agua se debe tomar por día, según un estudio realizado en Japón

Un estudio científico realizado en Japón reveló que no se tienen que tomar 2 litros de agua todos los días, como la creencia popular lo dice, sino que ese número tiene algunas variaciones. Históricamente, los profesionales de la salud recomendaron beber al menos 2 litros de agua, pero lo cierto es que en la medicina nada es exacto y que todo varía según cada individuo.

Este nuevo estudio, que tuvo en cuenta a más de 5.000 personas, reveló que esta medición no es tan así. Un equipo de investigadores liderado por Yosuke Yamada, del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición de Japón, analizó el recambio de agua en el cuerpo humano de 5.604 personas de entre 8 días y 96 años en 23 países. El estudio, publicado en la revista Sciencie, reveló cuánta cantidad entra y sale a diario del organismo.

Esta investigación se enfocó también en el total de agua que circula en el cuerpo cada día. Así, no solo se tiene en cuenta cuánto hay que tomar sino también cuánto se expulsa a través de la orina, el sudor y otras cosas. A este volumen total, se lo llama recambio físico.

El recambio físico depende de varios factores, como edad, sexo, masa corporal (músculo), porcentaje de grasa corporal, nivel de actividad física, temperatura ambiental, entre muchos otros factores. Por esta razón, el recambio varía entre 1 y más de 6 litros diarios.

Así, el informe determinó que la cantidad de agua que se debe tomar varía por estas particularidades de cada cuerpo y sus necesidades. "Esto no significa que podamos descuidar el consumo de agua. La deshidratación sigue siendo un riesgo grave que puede causar mareos, confusión y otros problemas de salud”, advirtieron.