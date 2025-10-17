Chau párpados caídos: rutina fácil de yoga facial para abrir la mirada naturalmente.

Existe una rutina de yoga facial que es ideal para levantar los párpados caídos y abrir la mirada. Con el paso del tiempo, es normal que los párpados se caigan y la mirada pierda su frescura. Afortunadamente, es posible levantar la mirada sin necesidad de hacerse procedimientos estéticos.

Chau párpados caídos con esta rutina de yoga facial

El yoga facial es una herramienta ancestral para modificar los rasgos de la cara. Esto no tiene que ver con la espiritualidad propia del yoga, sino con que, al igual que el cuerpo, la cara también tiene músculos que pueden ser tonificados.

Si se trabajan correctamente, es posible llegar a ver cambios a largo plazo. Solamente necesitás aprender bien los ejercicios y ser constante.Esta rutina fue compartida por Diana Bordón, experta en yoga facial.

Antes de hacer esta rutina, asegurate de lavarte las manos, ya que te vas a tocar el rostro. También podés frotarte las palmas de las manos para darles calor antes de comenzar. Podés practicar estos ejercicios en cualquier momento del día, lo importante es que seas constante para ver resultados. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video completo.

Rutina de yoga facial para levantar párpados

Ejercicio 1

Apoyar el dedo índice justo donde termina tu ceja, levantando el párpado. Cerrar y abrir el ojo. Hacer lo mismo con el otro ojo. En total, se deben hacer 10 series de cada lado con 2 repeticiones.

Ejercicio 2

Colocar las dos manos en tu frente, con los dedos estirados y apoyados. Relajá los codos y los hombros. Tus dedos tienen que hacer fuerza hacia abajo, mientras levantás las cejas. Tu frente se tiene que arrugar hacia arriba y soltar, haciendo una fuerza inversa. Hacer 2 series de 10 repeticiones.

Ejercicio 3

Con mucho cuidado, masajear la ceja con las dos manos, desde donde empieza hasta donde termina. Hacer lo mismo con la otra. Repetir, haciendo 2 series de 10 repeticiones. ¡Listo! Repetí esta rutina todos los días para ver resultados.