Solo 2 ingredientes: el truco de limpieza para limpiar el microondas y quitarle el mal olor en minutos.

Existe un truco casero de limpieza con solamente dos ingredientes que es ideal para limpiar el microondas y quitarle el mal olor. Si no querés gastar dinero en productos de limpieza caros, este remedio casero es ideal.

Los microondas son muy prácticos para calentar la comida en poco tiempo, pero lo cierto es que pueden acumular mucha grasa y olores desagradables de comidas y líquidos que se derraman, se salpican o se dispersan en forma de miguitas y trozos pequeños en su interior. Este truco consiste en usar vinagre y limón.

Estos dos ingredientes naturales son muy poderosos para la limpieza gracias a sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y desengrasantes. Además, son la mezcla perfecta para quitar bacterias, suciedad y malos olores.

Cuando se combinan, el vinagre y el limón potencian todavía más sus efectos. Por un lado, el vinagre ayuda a limpiar en profundidad y a desinfectar, mientras que el limón aporta brillo y buen aroma.

Cómo limpiar el microondas con vinagre y limón

Lo que necesitás

Una olla

Un recipiente tipo bol que te entre en el microondas

Vinagre blanco

Limón

Agua

El paso a paso