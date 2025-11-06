Existe un truco casero de limpieza con solamente dos ingredientes que es ideal para limpiar el microondas y quitarle el mal olor. Si no querés gastar dinero en productos de limpieza caros, este remedio casero es ideal.
Los microondas son muy prácticos para calentar la comida en poco tiempo, pero lo cierto es que pueden acumular mucha grasa y olores desagradables de comidas y líquidos que se derraman, se salpican o se dispersan en forma de miguitas y trozos pequeños en su interior. Este truco consiste en usar vinagre y limón.
Estos dos ingredientes naturales son muy poderosos para la limpieza gracias a sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y desengrasantes. Además, son la mezcla perfecta para quitar bacterias, suciedad y malos olores.
Cuando se combinan, el vinagre y el limón potencian todavía más sus efectos. Por un lado, el vinagre ayuda a limpiar en profundidad y a desinfectar, mientras que el limón aporta brillo y buen aroma.
Cómo limpiar el microondas con vinagre y limón
Lo que necesitás
-
Una olla
-
Un recipiente tipo bol que te entre en el microondas
-
Vinagre blanco
-
Limón
-
Agua
El paso a paso
-
Primero, poné a hervir un bol de agua con un chorro de vinagre blanco durante 5 minutos. Añadile el jugo de medio limón y revolvé muy bien.
-
Cuando esté lista sacala del fuego y pasá esta mezcla a un recipiente que te entre en el microondas. Dejá que el vapor del agua hervida afloje la grasa por 15 minutos.
-
Sumergí un trapo o una esponja. Limpiá las paredes del microondas con esta mezcla.
-
Una vez que hayas limpiado muy bien, colocá la mitad de otro limón adentro del microondas, para eliminar todos los malos olores que puedan haber. Podés dejar medio limón todas las noches para prevenir que se vuelva a llenar de olor.