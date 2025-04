No es vinagre y bicarbonato: el mejor truco para sacar la grasa del horno y las asaderas.

El vinagre y el bicarbonato de sodio son los dos elementos más usados en el mundo de la limpieza para deshacerse de la grasa y el óxido de las cocinas y los baños. Sin embargo, no son los únicos ingredientes caseros que sirven para limpiar completamente las superficies y dejarlas como nuevas. Afortunadamente, existe un truco todavía más sencillo.

Si no tenés bicarbonato y vinagre y querés limpiar tu cocina de forma rápida, para quitar la grasa de las asaderas, horno, hornallas y demás superficies, no te preocupes: todavía podés aplicar otro truco casero. Para esta técnica, el ingrediente secreto es el limón. No vas a necesitar ningún otro elemento más, ya que es un poderoso desengrasante.

Además de que la grasa en la cocina puede verse mal, es importante para la higiene de la casa y el funcionamiento del horno. Tener la cocina llena de grasa, además, puede afectar el sabor de tus comidas e incluso estimular la proliferación de bacterias. Para este truco, vas a tener que seguir un paso a paso muy simple.

El paso a paso para limpiar la cocina con limón

​​​

Cortá un limón por la mitad: agarrá un limón fresco y cortalo en dos partes. Si querés potenciar el efecto, podés calentar el limón unos segundos en el microondas para que suelte más jugo. Frotá directamente sobre la superficie: pasá el limón por las zonas con grasa: hornallas, asaderas, rejillas, el interior del horno o incluso sobre la mesada. Hacelo con movimientos circulares, presionando un poco para que el jugo penetre bien. Dejá actuar unos minutos: esperá entre 5 y 10 minutos para que el ácido cítrico del limón disuelva la grasa. Si la superficie está muy sucia, podés repetir el procedimiento. Pasá un trapo húmedo: con un trapo limpio y húmedo, retirás el exceso de jugo y grasa. Vas a notar que la suciedad se levanta con mucha facilidad. Secá con otro trapo o papel de cocina: para terminar, secá la superficie con un trapo seco o servilletas de papel. La cocina va a quedar brillante, sin grasa y con un perfume cítrico delicioso.

No es bicarbonato: cuál es el truco con 2 ingredientes para limpiar el sarro del baño

El vinagre, el limón y el bicarbonato de sodio son elementos muy efectivos para limpiar el baño y dejarlo impecable, pero no es la única manera de lograrlo. Mantener el baño limpio y reluciente puede ser una tarea difícil, en especial cuando por el paso del tiempo, el sarro se acumula en diferentes superficies, generando manchas de óxido muy difíciles de sacar.

Más allá de esta popular mezcla para limpiar el baño, existe otra manera de hacerlo que también es muy eficaz. Con este truco, que además es muy fácil de realizar, vas a poder limpiar el sarro de los inodoros y otras partes del baño sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

Vas a necesitar estos dos ingredientes estrella: agua y vinagre blanco. Lo primero que vas a hacer es mezclar vinagre y agua en un recipiente, en partes iguales. Luego, vertelo sobre una botella con spray para poder aplicarlo bien. Aplicá el producto en áreas donde haya sarro. El vinagre es muy potente debido a su acidez, ya que disvuelve el sarro en segundos sin necesidad de frotar fuerte.

Dejá que el vinagre actúe un rato. Luego, frotá suavemente las zonas necesarias con la ayuda de un cepillo. Si lo estás haciendo en el inodoro, tirá la cadena para eliminar los residuos. Repetí este proceso hasta que quede reluciente. ¡Listo! Podés hacer esto todas las veces que lo necesites.