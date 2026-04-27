Conmoción por la muerte de cinco tortugas marinas: aparecieron en las playas de la costa bonaerense

Los especialistas no descartan que puedan intervenir múltiples factores, por lo que se espera por estudios más detallados para esclarecer lo ocurrido.

La aparición de tortugas marinas muertas en distintos puntos del Partido de La Costa generó preocupación de vecinos y especialistas, sobre todo en un contexto marcado por una fuerte crecida del mar. Esta cantidad de muertes en tan poco tiempo no se trata de un caso aislado, ya había sucedido algo similar en febrero de 2025 con la aparición de 10 ejemplares fallecidos en zonas aledañas.

Tras el aumento del nivel de agua, en los últimos días se registraron al menos cinco ejemplares en las playas de Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, La Lucila del Mar y San Bernardo. Los primeros informes indicaron que los animales serían de la especie caretta caretta, conocida como tortuga cabezona, una de las más frecuentes en el Atlántico.

Estas apariciones se dieron casi en simultáneo y estarían vinculadas con el comportamiento de las corrientes marinas y el movimiento generado por la crecida, que habría arrastrado los cuerpos hacia la costa. Hasta el momento no se difundieron datos oficiales que permitan determinar las causas de deceso de los animales.

Sin embargo, los especialistas no descartan que puedan intervenir múltiples factores, por lo que se espera por estudios más detallados para esclarecer lo ocurrido. De todas maneras, la situación pone en foco la necesidad de monitorear el estado de la fauna marina y reforzar las acciones de cuidado ambiental en la costa bonaerense.

Los antecedentes

En el verano del 2025, durante febrero se dio el varamientos de las tortugas Laúd (Dermochelys coriacea) en distintas localidades del Partido de la Costa: La Lucila del Mar, Costa Azul, Las Toninas, San Clemente, Nueva Atlantis y Costa del Este. Según reportó Mundo Marino, cuando acudieron al lugar los ejemplares ya se encontraban sin vida.

La tortuga Laúd es una especie que se encuentra vulnerable, respecto a su estado de conservación, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y, como sucede con otras especies de tortugas marinas que incursionan en el Estuario ​ del Río de la Plata y en aguas de la costa bonaerense, se encuentran amenazadas por la interacción con redes de pesca. De hecho, uno de los animales encontrados en Costa Azul mostraba marcas evidentes de interacción con redes de pesca en su cuerpo.

En los cadáveres encontrados el año pasado, a partir de las muestras tomadas de su caparazón y su piel, los especialistas encontraron algunos indicios del contacto con las redes de arrastre que usan los buques pesqueros para la captura de distintas especies ictícolas presentes en las aguas del norte de la provincia. Aunque no logró resolverse con precisión las causas del deceso, ya que muchos de los animales tenían una avanzado estado de descomposición como para extraer muestras.

Si la causa solo fuesen las redes de pesca, la muertes se producen por ahogamiento, ya que no logran llegar a la superficie para respirar al quedar atrapadas.

¿Qué hacer si se encuentra una tortuga varada?

En caso de encontrarse con una tortuga varada, se recomienda: