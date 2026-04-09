Se creía que no existía esta especie marina en el país, pero ahora la estudian para su conservación: el hito argentino

Científicos argentinos hallaron una tortuga laúd en San Clemente del Tuyú, un importante descubrimiento ya que se creía que esta especie no habitaba en la Argentina. Se trata de las tortugas marinas más grandes del mundo y, en este momento, se encuentra en peligro de extinción. De hecho, está catalogada como "Vulnerable" en la Lista Roja de la UICN.

En nuestro territorio, muchos de los expertos suponían que era casi imposible avistar una de ellas navegando por el Mar Argentino, sin embargo, en los últimos días, se llevaron una gran sorpresa. Investigadores locales llegaron a identificar estas especies de manera muy ocasional, pero el Proyecto Tortuga Laúd se puso al hombro un análisis sin precedentes sobre la presencia de este reptil en aguas nacionales.

"Hoy estamos siguiendo de cerca el comportamiento de los machos, de los cuales se sabe muy poco en todo el mundo", expresó Victoria González Carman, científica del proyecto.

De esta manera y, por primera vez, en la historia marina de la Argentina, los científicos lograron colocarle a una tortuga laúd macho una serie de transmisores satelitales con el objetivo de identificar sus desplazamientos y fortalecer la conservación marina de estas especies. Así se inició el primer tramo del proyecto que busca obtener mayor información sobre el comportamiento de las tortugas laúd.

Cuatro tortugas laúd están siendo monitoreadas

Hasta el momento, se colocaron los transmisores en los caparazones de cuatro especies. En los primeros días, permanecieron muy cerca de donde se las encontró. Pero, luego, tres de ellas se movieron hacia el Río de la Plata y se apostaron en Cabo San Antonio. En tanto, la cuarta tortuga se trasladó hacia la costa de Río Negro.

Esta investigación destaca porque dichos transmisores pueden brindar datos de geolocalización en tiempo real. Los científicos agradecieron especialmente a los pescadores artesanales y deportivos por ayudar en los avistamientos de las tortugas laúd y así posibilitar la colocación de los dispositivos.

Del proyecto participan Fundación Mundo Marino, INIDEP, Fundación Vida Silvestre, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), AquaMarina, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET-UNMdP), Reserva Natural Rincón de Ajo y la Reserva Natural Bahía Samborombón. También apoyan la investigación la Universidad de Exeter y la organización Sea Turtle.

Cómo son las tortugas laúd

Siendo las tortugas marinas más grandes del mundo, pueden alcanzar una longitud de 2,3 metros y un peso de 600 kilogramos. En general, suelen habitar en áreas tropicales y subtropicales y se alimentan mayormente de algas marinas y medusas.