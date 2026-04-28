Cómo está el bebé que rodó 15 metros en Bariloche: la secuencia que investiga la Justicia

La Justicia de Bariloche intenta determinar las causas de la caída del bebé de un año y tres meses que ocurrió el pasado domingo en el Cerro Ventana, después de que la mochila de trekking en la que era transportado se desprendiera y rodara por una pendiente de 15 metros aproximadamente.

El hecho ocurrió durante una caminata familiar realizada por sus padres, una pareja de origen ruso. Según Infobae, el fiscal a cargo Guillermo Lista ordenó pericias sobre la mochila porta-bebé y el equipamiento utilizado en la excursión.

Según fuentes judiciales, también se tomaron declaraciones testimoniales y se dispusieron medidas para reconstruir cómo fue que se produjo el accidente. Con los resultados, la fiscalía evaluará si existió algún tipo de responsabilidad penal por negligencia, aunque por el momento no hay elementos concluyentes.

Los hechos

El accidente se registró alrededor de las 18:05 del domingo, cuando una llamada alertó a la central de emergencias sobre la necesidad de asistencia en el acceso al cerro, sobre la calle Del Quisco. El personal policial se dirigió inmediatamente al lugar y después de avanzar unos 100 metros por el sendero, encontró a la familia involucrada.

De acuerdo al relato de los padres, el niño era trasladado en una mochila especialmente diseñada para trekking, pero por motivos que aún no pudieron precisar, el sistema por el cual estaba sujeto se desprendió y el pequeño cayó, junto con la mochila, por una bajada pronunciada.

Los testigos que se encontraban en la zona coincidieron con esta versión y asistieron a la familia tras el accidente. Según el parte policial, la madre descendió rápidamente para socorrer al bebé, quien fue hallado dentro de la mochila, consciente, aunque con sangrado nasal y golpes en la cabeza.

Cómo sigue la investigación

Luego del accidente, el personal policial junto con los equipos de Protección Civil y de Parques Nacionales, acompañaron a la familia hasta el punto de encuentro con la ambulancia. El niño fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche para su evaluación.

Distintas fuentes médicas confirmaron que, pese a la caída, el menor sufrió contusiones y escoriaciones leves, por lo que ya fue dado de alta y continuará la recuperación con controles ambulatorios.

La Justicia inició una causa bajo la carátula de “negligencia” y secuestró la mochila porta bebé para realizar peritajes técnicos que permitan establecer si hubo fallas en el equipo o un uso indebido. La investigación pretende esclarecer con precisión cómo se dio la secuencia de hechos.