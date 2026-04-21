Presentan nuevos colectivos al estilo "europeo": en qué líneas del AMBA se sumarán

La compañía Ugarte presentó su nuevo modelo de colectivos "Urbano Europeo", caracterizado por un piso bajo, facilitando el acceso y descenso de los pasajeros.

Con unidades listas para ser incorporadas en dos líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), combinan un equilibrio perfecto entre diseño inteligente, maniobrabilidad superior y la robustez del chasis Mercedes-Benz.

"Diseñado con precisión: un vehículo robusto y espacioso que optimiza el tiempo de viaje con una circulación ágil y eficiente", destacó la firma en su sitio web.

¿Cómo son los nuevos colectivos de estilo europeo que se incorporarán al sistema de transporte del AMBA?

De diseño de piso bajo que agiliza el ascenso, junto a un consumo de combustible y cabina ergonómica y silenciosa, los nuevos modelos "Urbano Europeo" presentan el esquema Lay-our de 3 puertas del lado derecho y dos espacios para discapacitados.

Disponen además de una capacidad de 26 asientos y 57 pasajeros parados. Las dos primeras unidades se incorporarán a las líneas 152 y 105 operadas por la compañía Tandilense S.A.C.I.F.I.Y DE S. y Empresa de Transportes América, respectivamente.

La presentación oficial se realizó el 7 de abril con la presencia de directivos y medios especializados. El evento funcionó como plataforma para dar a conocer los principales avances del nuevo desarrollo.

En cuanto a la seguridad, los Urbano 2026 suman mejoras en la visibilidad y refuerzos estructurales. Estas innovaciones apuntan a reducir riesgos y favorecer la conducción. En paralelo, el interior fue renovado con iluminación LED y climatización eficiente. Estas incorporaciones elevan la experiencia del pasajero y mejoran las condiciones a bordo.

En línea con las tendencias globales, esta nueva generación incorpora materiales livianos de alta resistencia, permitiéndoles extender su vida útil y reducir el impacto ambiental.

Características de los colectivos modelo "Urbano Europeo" 2026

Puertas

Puertas neumáticas de 2 y 3 hojas tipo libro con ventana en el centro

Bisagras galvanizadas

Cepillo para puerta (ubicado en la parte inferior de esta)

Puertas de accionamiento manual con cerradura y trabas neumáticas.

Ventanas y parabrisas

Ventanas con marco de aluminio tomadas a la estructura con burlete de goma

Las ventanas centrales cumplen con las medidas necesarias para considerarse salidas de emergencia

Vidrios templados color solex

Parabrisas laminado (dos versiones: enterizo y repartido)

Asientos

Butacas plásticas inyectadas en una sola pieza con almohadones tapizados tanto en pana como en cuerina.

Butaca de conductor ergonétrica con apoyacabezas y cinturón de seguridad

Butacas traseras con cinturón de seguridad

Seguridad

Frenos ABS+ASR para mayor seguridad.

Suspensión neumática ECAS con función de arrodillamiento para accesibilidad total.

Luces

Ópticas delanteras ubicadas en la máscara de faro

Instalación de Stop Light trasera.

Luz de retroceso.

Cabina de conducción