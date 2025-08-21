Durante la jornada del último miércoles, las temperaturas permanecieron templadas.

Tras la caída abundante de agua, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por una nueva alerta producto de los intensos vientos que se hicieron sentir este miércoles.

Durante la jornada del último miércoles, las temperaturas permanecieron templadas. Con el desplazamiento del ciclón hacia el sudeste en las primeras horas de la mañana, el viento rotó al oeste-sudoeste.

Así cesaron las lluvias en el AMBA y el regreso de los momentos de sol. De todas maneras, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta amarilla por vientos fuertes, al menos hasta el final de la tarde.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: ¿Qué pasará en los próximos días?

Para el jueves, el pronóstico anticipó que el AMBA amanecería con mínimas de entre 7 y 9 º C. Además, será una jornada con nubosidad variable, aunque con varios momentos de sol. Los vientos serán leves y rotarán temporalmente al sector norte, lo que permitirá que las máximas se ubiquen entre 17 y 20 º C.

El viernes, desde la madrugada, regresa la probabilidad de tormentas aisladas asociadas a un nuevo frente frío. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde se prevén lluvias débiles. Posteriormente, el viento rotará nuevamente al sur. Las máximas rondarán los 15 o 16 º C, mientras que las mínimas se registrarían por la noche, entre 11 y 12 º C.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

El fin de semana llegará con tiempo muy estable nuevamente al ámbito metropolitano, con vientos del cuadrante oeste que se mostrarán algo rafagosos en ambos días. Esta situación de ingreso de aire seco, favorecerá jornadas muy soleadas y con buena amplitud térmica sobre Buenos Aires, con máximas previstas de hasta 18/19 °C para el domingo.

El sábado comenzará nublado, pero después se despejará, permitiendo el regreso de actividades al aire libre. Las mínimas estarán entre 8 y 10 º C. Será un día con buen tiempo, con vientos moderados del sudoeste y temperaturas máximas que apenas alcanzarán entre 14 y 15 º C.

Ahora, el domingo volverá a sentirse un marcado descenso de las temperaturas mínimas. En el Gran Buenos Aires podrían ubicarse entre 2 y 3 º C, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se acercarían a los 5 ºC. Los vientos soplarán del oeste y noroeste. Durante la tarde, el termómetro se recuperará hasta valores de 14 o 15 º C. Finalmente, el lunes comenzará un período de ascenso sostenido de temperaturas, impulsado por vientos del oeste y noroeste.