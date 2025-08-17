El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este domingo 17 de agosto tendrá un clima inestable y bajas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para esta jornada se esperan lloviznas durante la madrugada, que irán mejorando hacia la mañana con un cielo nublado, pasando a mayormente nublado por la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre 10 y 15 grados, manteniendo el frío característico de la temporada. Esta situación invita a estar atentos a las condiciones cambiantes si tenés planes al aire libre o viajes programados.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana?

En cuanto a los próximos días, el SMN anticipa que el lunes continuará con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Se prevén lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, mientras que las temperaturas mostrarán un leve aumento, con mínimas de 10 grados y máximas que podrían alcanzar los 16 grados. Este repunte térmico dará un respiro, aunque sin alejar del todo la sensación de frío.

El martes podría complicar el panorama meteorológico con la llegada de una nueva ciclogénesis, fenómeno que suele asociarse a condiciones atmosféricas inestables. Por ahora, el organismo pronostica lluvias durante toda la jornada, con temperaturas que se mantendrán entre 12 y 16 grados. Esto podría implicar jornadas húmedas y frescas para el AMBA.

En tanto, el miércoles se espera que la inestabilidad persista especialmente en la madrugada y la mañana, con lluvias aisladas que irán disminuyendo a medida que avance el día. La mejora se notará desde la tarde, cuando el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas se elevarán un poco más, con una mínima de 13 grados y una máxima que podría llegar a los 19 grados.