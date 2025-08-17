Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 17 de agosto de 2025

El invierno 2025 viene mostrando sus matices: días de tormentas intensas, mejoras paulatinas y ahora un respiro que muchos esperaban. Este domingo 17 de agosto, las ciudades de Santa Fe y Rosario podrán disfrutar de una jornada sin lluvias, con cielo entre algo a parcialmente nublado y temperaturas que invitan a aprovechar el aire libre, aunque sin olvidar la campera.
De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia muestra que, después de la inestabilidad que complicó el inicio del fin de semana, el tiempo se mantendrá estable, con mínimas frescas y máximas que rondarán los 19 grados. Un combo justo para despedir la semana sin paraguas ni botas de lluvia.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este domingo
Para Santa Fe, la mañana arrancará con algo de nubosidad y viento leve del sector sur, que podría intensificar la sensación de frío temprano. La temperatura mínima rondará los ocho grados, mientras que la máxima trepará hasta los 19 grados, ideal para quienes planean un paseo familiar, un picnic o actividades recreativas.
Rosario mostrará un comportamiento similar: mínimas cercanas a los 9 grados y máximas que rozarán los 18 grados, con cielo parcialmente nublado y viento calmo.
El domingo 17 de agosto no traerá lluvias ni alertas meteorológicas para la región centro-este, pero el fresco matinal exige no confiarse: mejor planear salidas con campera y mate en mano para disfrutar sin sorpresas. El pronóstico extendido del SMN adelanta que la semana próxima podría comenzar con algunas lluvias aisladas hacia la tarde o noche, que se intercala con algunos momentos de nubosidad variable.
MÁS INFO
Las recomendaciones del SMN para el clima de este domingo 17 de agosto
- Vestirse con capas de abrigo livianas pero efectivas, ya que la tarde será menos fría.
- Aprovechar las condiciones secas para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la amplitud térmica del día.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, en especial en personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
- Ventilar los ambientes cerrados al menos una vez al día para renovar el aire y evitar intoxicaciones con calefactores.
- Usar protección adecuada si se circula en bicicleta o motocicleta, ya que el viento frío puede afectar la piel expuesta.
- Chequear el pronóstico oficial y las alertas en tiempo real a través del sitio web o la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).