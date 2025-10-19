El Servicio Meteorológico Nacional pronostica días con nubosidad variable y temperaturas en alza en Buenos Aires, mientras diez provincias están bajo alerta por ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que esta semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un clima agradable, con nubosidad variable y temperaturas máximas que llegarán a los 29 grados. Este domingo el termómetro llegará a los 22 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana. Sin lluvias a la vista, el pronóstico invita a disfrutar del aire libre, especialmente en el Día de la Madre.

Para este domingo, que coincide con la celebración, se espera un cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 22°C. Este escenario permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Desde el sitio especializado Meteored destacaron que “el domingo, día en que se celebra el Día de la Madre, se presentará con tiempo mayormente estable en todo el país”. Además, explicaron que la estabilidad irá acompañada de un cambio en la dirección del viento, que rotará del sector sur al norte, provocando un marcado aumento térmico y una gran diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde.

Alerta amarilla por vientos: las provincias afectadas

El organismo meteorológico emitió alertas amarillas por fuertes vientos para diez provincias, entre ellas Chubut, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Córdoba. En estas zonas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse.

Además, se mantiene una advertencia especial por viento Zonda en el sur de Mendoza, que también persistirá el lunes, junto a las alertas por ráfagas intensas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores