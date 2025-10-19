El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que esta semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un clima agradable, con nubosidad variable y temperaturas máximas que llegarán a los 29 grados. Este domingo el termómetro llegará a los 22 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana. Sin lluvias a la vista, el pronóstico invita a disfrutar del aire libre, especialmente en el Día de la Madre.
Para este domingo, que coincide con la celebración, se espera un cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 22°C. Este escenario permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
Desde el sitio especializado Meteored destacaron que “el domingo, día en que se celebra el Día de la Madre, se presentará con tiempo mayormente estable en todo el país”. Además, explicaron que la estabilidad irá acompañada de un cambio en la dirección del viento, que rotará del sector sur al norte, provocando un marcado aumento térmico y una gran diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde.
Alerta amarilla por vientos: las provincias afectadas
El organismo meteorológico emitió alertas amarillas por fuertes vientos para diez provincias, entre ellas Chubut, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Córdoba. En estas zonas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse.
Además, se mantiene una advertencia especial por viento Zonda en el sur de Mendoza, que también persistirá el lunes, junto a las alertas por ráfagas intensas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza.
MÁS INFO
Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores
- Lunes: se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y luego al norte nuevamente y las marcas térmicas irán de los 14 a los 25 grados.
- Martes: se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 27 grados.
- Miércoles: se espera cielo mayormente nublado a nublado y vientos del norte rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28.
- Jueves: se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del sur cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 18 a loas 29 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.
- Viernes: se anuncia cielo nublado, vientos del oeste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 20 y 21 grados, en lo que será un marcado descenso de casi 10 grados.
- Sábado: se espera cielo nublado y vientos del sur cambiando al sudeste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 20.