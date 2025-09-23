El supertifón ya pasó por Taiwán y se prepara para ingresar al sur de China.

Un supertifón mantiene en alerta a la zona suroriental de China, ya que podría tener un impacto importante. Tras haber pasado por Taiwán, el fenómeno meteorológico denominado Ragasa llegará hacia la provincia de Guangdong.

A través de unas imágenes captadas por el satélite Himawari-9, se muestra cómo el tifón se fortaleció hasta convertirse en uno súper entre el día 21 y las primeras horas de este martes 23 de septiembre.

Según informó la agencia de noticias china Xinhua, se prevé que en las próximas 24 horas el tifón Ragasa toque tierra en las zonas costeras centrales u occidentales de la provincia "como un tifón fuerte o un supertifón".

¿Qué pasará en Guangdong?

El Guangdong, al sur de China, también se elevó al máximo la alerta por vientos. Ragasa entró en el Mar Meridional de China a última hora del lunes y se prevé que se mueva hacia el noroeste a una velocidad de aproximadamente 20 kilómetros por hora. El observatorio meteorológico provincial pronosticó que toque tierra el miércoles en las áreas costeras entre la ciudad de Zhuhai y el distrito de Xuwen.

Se espera que el tifón traiga tormentas y vientos fuertes, con algunas áreas enfrentando precipitaciones extremas, mientras que las regiones ubicadas directamente en la ruta de su ojo podrían experimentar ráfagas de hasta 60 kilómetros por segundo.

La autoridad provincial de control de inundaciones, sequías y vientos instó a todas las localidades y departamentos a "actuar con los más altos estándares, los requisitos más estrictos y las medidas más concretas". Así que ordenó suspender las principales actividades: clases, el trabajo, la producción, el transporte público y el comercio. Zhuhai, Shenzhen y Jiangmen son algunas de las ciudades que implementaron estas medidas, además de otras para el cuidado de ciudadanos, como una poda preventiva de árboles.

También fueron cerradas algunas secciones de autopistas y puentes en Zhuhai, y el Puerto de Zhuhai del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao suspendió la salida de pasajeros, al tiempo que el puente principal también fue cerrado al tráfico.

Freno a la actividad en otras regiones

Pero la provincia de Guangdong no solo se anticipó a la llegada del supertifón Ragasa, la vecina región autónoma de Guangxi suspendió el servicio de todos los barcos de pasajeros y transbordadores en las aguas costeras. A su vez, las autoridades marítimas de la ciudad de Beihai restringieron la ruta de los barcos de pasajeros isla Beihai de Weizhou solo para desembarcar, es decir, no podrán desembarcar. También evacuación a los 6000 turistas restantes de la isla.

Se espera que el supertifón Ragasa también impacte en la provincia insular de Hainan, cuya capital (Haikou) suspendió la actividad escolar, los servicios transbordadores, las operaciones de parques, el trabajo y las actividades comerciales desde las últimas horas del martes o las primeras del miércoles. Todos los servicios de tren hacia y desde la isla no funcionará el miércoles.