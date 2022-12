Parque Costero BA: la Justicia suspendió la construcción de la playa artificial

Un fallo judicial dejó en suspenso la obra que busca crear una playa artificial en Costanera Norte a partir del relleno del Río de la Plata. Desde el Gobierno de la Ciudad apelarán a la medida.

La Justicia suspendió mediante una medida cautelar las obras de relleno del Río de la Plata para construir allí una playa artificial en el marco de la obra pública denominada "Parque Costero BA". El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Martín Converset suspendió los trabajos que ya fueron adjudicados a la empresa CRIBA S.A. por un monto total de más de 1.523 millones de pesos y desde el Gobierno de la Ciudad afirmaron a El Destape que apelarán a la medida, teniendo en cuenta que quien debe autorizar la realización de esta obra y el relleno costero es la Legislatura porteña.

En su descargo, el Gobierno aclaró que habían informado previamente que el proyecto no preveía, al igual que en el resto de la costa de la Ciudad de Buenos Aires, la bañabilidad de las personas.

La iniciativa de la playa artificial se ubica en la Costanera Norte, frente a la zona delimitada por Tierra Santa y Aeroparque, y, según denunció la Defensora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, junto a un grupo de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales, "consiste en rellenar el Río de la Plata para crear un nuevo espacio público cubierto de arena para dar una morfología de playa pública".

De acuerdo a Muiños, este proyecto "facilita y promueve el contacto de los ciudadanos con aguas que se encuentran altamente contaminadas y que supone un riesgo cierto e inminente de salud pública para todos los habitantes que concurran al lugar".

La acción judicial sostenía que el nuevo relleno representaba "una violación al Plan Urbano Ambiental", aprobado en 2008, que establece que se debe "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes".

"A los fines de transformar o desafectar un espacio determinado de la ribera del Río de la Plata –bien de dominio público natural– en un parque público de tres hectáreas de superficie y con capacidad de hasta 6.000 personas, que funcionará como una playa pública se requiere, necesariamente, la debida intervención de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires", indicó el juez Converset en el fallo.

Por este motivo, determinó que "no se puede tener por facultado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a proseguir con las obras en cuestión en el espacio denominado BA Playa hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires subsane las deficiencias apuntadas", añadió el magistrado.

Además, el juez destacó que el Gobierno porteño no puso "en conocimiento del Estado nacional las obras a realizar sobre la ribera del Río de la Plata a efectos de evitar futuras y eventuales responsabilidades", por lo que no está claro "si el proyecto puede producir perjuicio sensible, al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río".

GCBA: "No afecta la navegabilidad y ecosistema del Río de la Plata"

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que apelarán a la medida, teniendo en cuenta que la suspensión no se dictó por una cuestión ambiental sino por "una cuestión meramente formal de normas y leyes".

En un descargo, expresaron que habían informado previamente que el proyecto no preveía, al igual que en el resto de la costa de la Ciudad de Buenos Aires, la bañabilidad de las personas. Además, "se informó que se había cumplido con toda la normativa necesaria para la recepción de la obra a través del certificado de aptitud ambiental (Resolución 124/APRA/22) y que el estado del agua no afectaba la salud de las personas para los usos que se estaban proponiendo en el proyecto".

Recordaron que a fines de diciembre de 2022, el juez dictó una medida cautelar al proyecto de Parque Costero BA, en la que estableció frenar con el avance de la obra hasta tanto se dicte una ley específica y se le dé intervención a la Nación. Sobre este punto, marcan que el juez no se expidió respecto a cuestiones ambientales solicitadas en la instancia previa, sino que "dictamina que antes de iniciada la obra, debería haber sido notificado a Nación en calidad de policía de seguridad de la navegación y en base a un Tratado del Río de La Plata (Ley 20.645)" y que "se debería haber creado una ley específica que permita el relleno y afectación del borde costero para la creación del Parque Costero BA".

En ese sentido, el Gobierno porteño remarcó que existe ya una ley de 2018, que "establece nuevos usos recreativos y prevé la modificación del borde costero (ley 5961 de Distrito Joven), que funciona como ley marco para la creación de diversos espacios y parques públicos a lo largo de Costanera Norte".

"Esa ley es la que enmarca la creación del proyecto de Parque Costero BA, y su consecuente modificación al borde costero. Además, según lo establecido en el certificado de aptitud ambiental (Resolución 124/APRA/22), dicha afectación al borde costero no afecta la navegabilidad y ecosistema del Río de la Plata, por lo que al no haber una afectación a las vías navegables no debe darse la intervención a ningún organismo del Estado Nacional", plantearon.