Los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante un operativo conjunto para impedir el ingreso de deudores alimentarios al partido que la Selección argentina de fútbol disputó con Brasil en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez. El Ejecutivo porteño dispuso el control del ingreso de más de ocho mil hinchas, lo que permitió identificar a tres inscriptos en el Registro de morosos. Fuentes policiales confirmaron a El Destape que evalúan realizar un operativo similar en el Superclásico del próximo 27 de abril.

“En la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que no cumplen con sus obligaciones para con sus hijos no podrán ingresar a eventos deportivos ni culturales masivos”, dijo el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, que este martes participó en el operativo, junto a su par de Seguridad, Horacio Giménez. “Los actos tienen consecuencias y quienes sean deudores alimentarios morosos se verán impedidos de disfrutar de esos espectáculos si no regularizan primero su situación”, agregó Tapia sobre la disposición que entró en vigencia el último martes por la noche, que restringe la participación de morosos alimentarios en actividades culturales de la Ciudad.

El operativo, en tanto, se llevó a cabo en el marco de los convenios con 14 provincias, que permitió verificar en tiempo real las inscripciones incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y aplicar las restricciones recientemente establecidas por la Ley 6.771/2024, que modificó la Ley 269 e incluyó la prohibición de ingreso de deudores morosos a los estadios porteños para fortalecer la protección de niños y adolescentes.

Cómo fue el operativo

El personal policial dispuesto por el Comité de Fútbol de la Ciudad fue el que llevó a cabo el control de más de ocho mil simpatizantes en el ingreso al Monumental. Al detectar a los tres deudores alimentarios morosos, dos de Neuquén y uno de Salta, la Subsecretaría de Asuntos Registrales, a cargo de Hernán Najenson, confirmó que efectivamente estaban inscriptos en el Registro. Se les labró el acta correspondiente y se les impidió el ingreso al estadio para asistir al partido de eliminatorias en el que Argentina gustó y goleó a Brasil por 4 a 1.

Con este tipo de operativos, "la Ciudad busca reforzar el derecho a la alimentación y el cuidado de los niños y adolescentes", limitando las actividades recreativas de quienes incumplen con su deber, aclararon en el comunicado difundido por el Ejecutivo porteño. Actualmente, suman unos 11.000 los deudores alimentarios de todo el país inscriptos por orden judicial en el registro, de los cuales cerca de 2.900 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

El domingo 16 de marzo pasado se realizó una primera prueba piloto en La Bombonera, antes del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia, por la Liga Profesional de fútbol. Ese día fueron controlados unos cuatro mil simpatizantes de Boca en uno de los accesos al sector de plateas, sin que se registraran casos positivos.

La idea, manifestaron desde el Gobierno dirigido por Jorge Macri, es que estos operativos de control se extiendan a todos los estadios ubicados en territorio porteño, de todas las categorías: son 18 en total. De este modo, la Ciudad continúa avanzando en la aplicación de políticas que fortalezcan el orden, la equidad en la sociedad y el cuidado de los niños y adolescentes.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue creado mediante la Ley N° 269 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y fue pionero en el país. Recientemente, en diciembre de 2024, fue actualizado con la Ley N° 6.771, estableciendo la prohibición del ingreso a espectáculos deportivos y culturales masivos en territorio porteño.