Video: intentó asesinar a su pareja en la calle, la bala no salió y se salvó

El hecho ocurrió en una calle del barrio porteño de Saavedra. La policía intervino y detuvo al atacante.

Un hombre de 39 años fue detenido tras ser herido de dos balazos por agentes de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Saavedra: el implicado estaba persiguiendo con un arma a su expareja, quien resultó ilesa porque no salieron los disparos.

La joven de 29 años se encontraba caminando sola por la calle Superí al 4200. El ataque quedó filmado por las cámaras de seguridad, donde se puede observar que detrás de ella la seguía un hombre con capucha, anteojos y con un casco entre sus manos. La mujer-que mantiene su identidad en resguardo- salvó su vida debido a que no salieron las balas ya que el revolver estaba en mal estado.

El acusado fue identificado como Julián Alberto Reina, un personal trainer de 39 años que ahora permanece detenido por la tentativa de femicidio. Reina está internado y con una custodia de la Policía Federal (PFA) en el hospital Pirovano del barrio porteño de Belgrano, donde presentaba una "buena evolución" de los tres balazos policiales.

Según informaron voceros policiales a Télam, en ese centro médico, Reina fue intervenido quirúrgicamente por impactos de bala que recibió en el glúteo derecho, el muslo de la pierna derecha y el brazo derecho, donde tuvo una fractura expuesta de radio, sin riesgo de vida. "El paciente está lucido, orientado y con buena evolución", detallaron las fuentes.

La causa está en manos de la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Susana Guichandut, quien aguarda una mejoría del imputado para que una vez que sea dado de alta, pueda ser indagado bajo la imputación de una "tentativa de femicidio", delito que prevé en el Código Penal una pena de entre 10 y 15 años de prisión, y el de "portación ilegal de arma".

Por otra parte, se dispuso que la víctima, quien salió ilesa de la tentativa de femicidio pero ayer fue trasladada a un hospital bajo un estado de shock, sea asistida por un equipo interdisciplinario de contención para este tipo de situaciones de violencia de género.

En la escena del hecho se secuestró un revólver marca DV calibre .32, perteneciente al agresor, en mal estado de conservación. En el tambor se halló la carga completa con seis balas en los alvéolos, de las cuales dos habían sido detonadas. También se secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, además de la pistola semiautomática Pietro Beretta modelo Px4 Storm, del personal policial.

En tanto, el padre del personal trainer detenido aseguró que no le encuentra una explicación a lo sucedido, que su hijo "no tiene antecedentes" ni es agresivo, que él no sabía que tuviera un arma y que lo único que sabe del conflicto con su exnuera, es que "quería una explicación" de por qué lo había dejado.

"Mi hijo estaba enamorado de esta chica. Esta chica salió con otro, y puede salir con cualquiera", dijo el hombre que no se identificó al ser entrevistado por Telefé Noticias en la puerta del hospital Pirovano donde está internado el imputado por los balazos policiales que recibió.

"No sé qué pasó con mi hijo. Estaba bien, traté de calmarlo, lo estuve acompañando toda la semana. Hace un mes que vengo con esto. Ella vive a dos mil kilómetros, no sé lo que hizo, salió con otro chabón y mi hijo solamente quería una explicación", agregó y, al ser consultado respecto a si su hijo estaba obsesionado con la joven, respondió: "No, estaba nervioso, preocupado porque no le daba una explicación. Eso nada más".