Manifestaciones frente al INCAA en rechazo al cierre de CineAR

Diversos sectores de la industria audiovisual y organizaciones políticas se movilizaron hoy frente al INCAA, en el centro porteño, para rechazar el anuncio del Gobierno de cerrar el canal Cine Ar y avanzar en una eventual privatización de la plataforma de streaming Cine Ar Play, en medio de recortes en el área.

“¡No al cierre de Cine.Ar! El ajuste cultural es un ataque a la producción nacional, al acceso al cine popular y al derecho a la cultura. Acompañamos el reclamo y exigencia de la reapertura inmediata de Cine Ar TV y la plataforma Cine.ar Play”, expresó el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, que participó de la protesta.

El legislador reclamó que “se garanticen los puestos de trabajo en INCAA, sin despidos ni ‘retiros voluntarios’ forzados. "Necesitamos inversión pública para cultura nacional independiente. Hay que enfrentar a este gobierno ahora”, completó. Junto a Vilca se movilizaron otros dirigentes del FIT como Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Las asociaciones que integran el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), entre las cuales están Argentores, Asociación de Productores/as Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA) y el Colectivo de Cineastas (CAC), entre otras, se movilizaron a las puertas del INCAA, en Lima 319 del centro porteño.

“En un contexto en el que las salas están monopolizadas por producciones internacionales, cerrar y privatizar estos espacios significa literalmente la negación de la diversa producción audiovisual nacional y el acceso a nuestra cultura por parte de la sociedad”, advirtió EAN en un comunicado.

Creada en 2015, la plataforma de Cine Ar tiene actualmente más de 2,6 millones de usuarios registrados en la Argentina y en el exterior y es el único servicio de streaming gratuito de cine nacional.

INCAA: la Justicia ordenó reincorporar a cinco empleados del colectivo trans despedidos

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal N°5 ordenó la reincorporación de cinco trabajadores pertenecientes al colectivo trans a sus respectivos puestos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), según informaron este miércoles fuentes sindicales. La medida se tomó en el marco del cumplimiento de la Ley N°27.636 ‘Diana Sacayán-Lohan Berkins’ de Cupo laboral Travesti Trans.

En este contexto, desde ATE manifestaron que “después de cuatro meses y teniendo que intimar a los funcionarios”, el viernes pasado los empleados volvieron a su puesto de trabajo. Ante esto, todos los sectores de estatales, referentes de la cultura, el cine, sociales y políticos hicieron un “abrazo colectivo” en apoyo.

“El fallo es un paso favorable en la pelea judicial y acompañar con la lucha política y sindical es necesario. En el INCAA el ajuste del Gobierno y Carlos Pirovano dejaron tierra arrasada con los despidos masivos”, expresaron desde ATE a través de un comunicado. El 15 de mayo último, la Cámara ya había ordenado mediante un fallo la restitución de los empleados, amparados en la ley N°27.636 ‘Diana Sacayán-Lohan Berkins’ de Cupo laboral Travesti Trans.

“El plantel se deshizo con retiros voluntarios extorsivos y pases a disponibilidad. Ese fue el contexto de la pelea desde el primer mes de Gobierno libertario. Por eso, esta reinstalación es un impulso para mantener la organización desde abajo y la lucha con movilización por la reincorporación de todos los compañeros. Es un revés para (Javier) Milei que nos llamó casta y ñoquis, pero es su Gobierno el que está repleto de coimeros y ajustadores”, afirmó el sindicato estatal.