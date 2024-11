Otro golpe al cine: denuncian que desvincularon a 40 trabajadores del INCAA

A casi un año de iniciada la gestión del presidente Javier Milei, el ajuste y los despidos continúan. El Gobierno nacional oficializó el "pase a disponibilidad" de 5 trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) pero aseguran que ya son casi 40 los empleados en esa situación y que forma parte de un plan de "desguace" del organismo. "Hace 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad", advierten.

Con la Resolución 28/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el "inicio al proceso de readecuación de personal" que contempla el "pase a situación de disponibilidad" de 5 trabajadores de la planta permanente del INCAA. La medida fue argumentada en que el organismo tiene "excedida la dotación óptima necesaria".

Si bien la resolución fue oficializada este viernes, El Destape pudo saber que este proceso comenzó hace dos meses y ya involucra a 40 trabajadores que fueron "absorbidos" por el Ministerio de Desregulación y Transformación para derivarlos a otras áreas del Estado pero que "aún no les ofrecieron nada".

"La dotación óptima que describe es casi tan precisa y real como el algoritmo de las plataformas. Tenemos casi 40 compañeros en esa situación hace más de 2 meses y aun no les ofrecieron nada. Es más del desguace", dijo a El Destape el montajista, trabajador audiovisual del INCAA y delegado de ATE, Nicolás Leonardo Vetromile.

Desde que comenzó la gestión de Milei, ya hubo más de 400 trabajadores desvinculados entre despidos por no renovación de contratos, retiros voluntarios y pases a disponibilidad. "Lo único que les interesa es reducir el 'costo' laboral y todavía no vimos ningún logro de esta gestión en términos cinematográficos. Hace 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad", agrega Vetromile

Pese a las intenciones del Gobierno nacional por reducir y achicar áreas del Estado, el delegado subrayó que el Instituto "no cerró" y que es "el único organismo que manda trabajadores a disponibilidad".

Desde diciembre del 2023, se suspendieron todos los concursos y los subsidios al cine que daba el INCAA, no se produjo ninguna película y la falta de actualización salarial hizo caer los sueldos de sus empleados en más de un 30% en términos reales.

Denuncian que el INCAA frenó una película sobre Aerolíneas Argentinas: "No quieren que se vea"

Realizadores de un film que pretendía abordar la historia de Aerolíneas Argentinas denuncian que el organismo dio de baja el proyecto documental que ya había sido aprobado por el organismo anteriormente. Los responsables de la película aseguran que, en medio de la discusión por el futuro de la línea de bandera que Milei pretende cerrar o privatizar, la película "es a las claras un documento que no quieren que la gente vea".

"En el preciso momento en que la continuidad de Aerolíneas Argentinas peligra por las políticas de desmantelamiento del Estado por parte de este gobierno, la producción de un film que aborda la historia de aerolíneas, reflexiona sobre nuestro pasado reciente, analiza el rol estratégico de una línea aérea de bandera en un país soberano, además de la lucha de las y los trabajadores en cada uno de los procesos privatizadores, es a las claras un documento que no quieren que la gente vea", denuncian los creadores del proyecto en un texto al que tuvo acceso El Destape.

El documental, que iba a ser producido por Teresa Saporiti y dirigido por Marcelo Goyeneche, tenía la aprobación del INCAA para su producción pero "fue dado de baja" por el actual presidente del Instituto, Carlos Pirovano. "Pretendía contar la historia de la línea aérea de bandera, con material inédito registrado durante décadas por los propios trabajadores aeronáuticos, fue desestimado en las últimas horas", agrega el texto.

Los realizadores del proyecto explicaron que el organismo ya había dado "su declaración de interés", fue "aprobado por el comité de selección de proyectos documentales" y "firmadas las actas para su realización" pero que fueron notificados recientemente que "al no haber cumplido con los plazos estipulados para el inicio de rodaje, se ha procedido a declarar la caducidad del proyecto".