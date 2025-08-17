Cierra un histórico bar rosarino: ¿qué pasará con el lugar?

Cierra un histórico bar

Un histórico bar cerrará sus puertas el próximo lunes 8 de septiembre y hay pesar entre los habitués del lugar. El establecimiento anunció por redes sociales qué servirá su último café tras la venta del inmueble.

Se trata del icónico bar Pasaporte de Rosario, el cual está ubicado en una de las esquinas parisinas de la ciudad santafesina y que se destacó durante años por su ambientación y sus cafés, tragos y cocina.

De todas maneras el cierre de Pasaporte no dejará el lugar vacío por mucho tiempo ya que la propiedad fue adquirida por un grupo inversor integrado por el jugador de rugby y empresario gastronómico Tomás Baravalle quien también está detrás de otros proyectos como la heladería Salva y el reconocido restaurante de sushi Dashi.

Aún sin confirmación oficial, se espera que en la icónica esquina parisina de Rosario siga albergando un nuevo proyecto gastronómico aprovechando el público que era habitual de Pasaporte, quienes tendrán aún tres semanas para disfrutar del lugar que combinaba fotos antiguas, madera oscura y un arte bohemio.

Se espera que en la icónica esquina parisina de Rosario siga albergando un nuevo proyecto gastronómico.

Cerró un icónico restaurante de La Plata

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei afectó duramente al sector gastronómico. En ese contexto, un icónico restaurante de La Plata cerró sus puertas.

Tras más de cinco años en el corazón de la ciudad de las diagonales, Olibar comunicó el cierre de sus puertas. Sus dueños lamentaron la decisión y valoraron el rol cultural y social que del espacio que dice adiós.

"Con el corazón lleno de agradecimiento queremos compartirles que, después de años de entrega, sueños y esfuerzo, Olibar cierra sus puertas", expresó con dolor el dueño del bar en las redes sociales.

En ese sentido, respecto del cierre del lugar en medio de la crisis económica, agregó: "No ha sido una decisión fácil. Las circunstancias impositivas, los obstáculos administrativos y una serie de situaciones ajenas a nuestra voluntad nos pusieron en un camino cuesta arriba".