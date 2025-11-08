Un estudio asegura que el consumo de alcohol podría generar calvicie.

Durante mucho tiempo se creyó que la caída del cabello era producto exclusivo de la genética, las hormonas o el estrés. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que el alcohol también podría tener un rol más importante del que se pensaba.

Un equipo de científicos de la Universidad de Oporto (Portugal) analizó 17 estudios internacionales que incluyeron a más de 60.000 personas y descubrió que el consumo habitual de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, podría acelerar la pérdida de cabello. Quienes bebían con frecuencia mostraron una menor densidad y brillo capilar, además de un riesgo más alto de desarrollar alopecia, en comparación con quienes mantenían una alimentación equilibrada y limitaban el consumo de alcohol o bebidas azucaradas.

Qué reveló la investigación

Los especialistas observaron que las deficiencias de vitaminas y minerales también influyen directamente en la salud capilar. Niveles adecuados de vitamina D y hierro ayudan a prevenir la caída, mientras que un exceso de vitamina A, presente en alimentos como el queso, los huevos y el pescado azul, puede tener el efecto contrario si se consume en grandes cantidades durante mucho tiempo.

Además, recomiendan priorizar una dieta rica en verduras de hoja verde, como el brócoli o la col rizada, por su poder antioxidante y antiinflamatorio, clave para fortalecer los folículos capilares.

Según una investigación científica, mantener una vida saludable y una buena alimentación podrían evitar la alopecia.

Otros factores que pueden provocar caída

El alcohol no es el único responsable. Los especialistas mencionan hábitos cotidianos que también afectan la salud del cuero cabelludo. Según el Dr. Wajid Ali Anwar, experto en trasplantes capilares del Reino Unido, las duchas muy calientes pueden deshidratar la piel y provocar una caída repentina del cabello.

Por su parte, la estilista británica Rachel Valentine advirtió sobre la “alopecia por tracción”, un tipo de pérdida causada por peinados demasiado tirantes, como moños o colas de caballo ajustadas, que ejercen tensión constante sobre el cuero cabelludo.