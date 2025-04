Tras el éxito con los lobos gigantes, ahora buscan "revivir" al dodo

La empresa biotecnológica que logró crear lobos gigantes ahora va por el dodo.

Tres cachorros de lobo gigante, blancos como la nieve, fueron "renacidos" gracias a la tecnología de la empresa Colossal Biosciences. Estos ejemplares son los primeros de una especie que se extinguió hace más de 13.000 años. Pero la ambición de la compañía va más allá, ya que planea "desextinguir" otras especies perdidas, como el dodo y el mamut lanudo.

El dodo, ese famoso pájaro gigante no volador, habitaba en la isla Mauricio antes de la llegada del ser humano. Según Colossal, si el hombre nunca hubiera interactuado con el dodo, esta isla tropical aún podría albergar a estas aves. Sin embargo, la especie se extinguió alrededor del año 1690 debido a la caza y la pérdida de su hábitat. Aunque no se sabe cómo llegó a esta isla aislada, se cree que el dodo prosperó sin depredadores hasta la llegada de los colonos.

Otra de las especies que Colossal planea recuperar es el mamut lanudo, que se extinguió hace aproximadamente 4.000 años. La empresa ya dio un primer paso al crear "ratones lanudos" que comparten ciertas variaciones genéticas con los mamuts. Estos ratones son adorables y podrían ser un indicio de lo que se espera lograr con los mamuts de primera generación. La meta de Colossal es devolver al mamut lanudo a la vida antes de 2028.

Por último, tenemos el caso del tilacino, también conocido como tigre o lobo de Tasmania. Este marsupial carnívoro se extinguió hace menos de 100 años debido a la caza y la pérdida de su hábitat. A principios del siglo XIX, fueron acusados de atacar al ganado, lo que llevó a su exterminio en la isla de Tasmania. El último tilacino en libertad fue cazado entre 1910 y 1920, y el último ejemplar conocido murió en 1936 sin dejar descendencia.

El dodo habitó la Isla Mauricio.

¿Por qué se extinguió el dodo?

El Dodo, ese emblemático pájaro que habitó en la isla de Mauricio, en el océano Índico, parece haber sido malinterpretado durante siglos. A diferencia de la imagen que se tenía de él, no fue ni gordo ni torpe, según reveló Neil Gostling, un biólogo evolutivo de la Universidad de Southampton.

El Dodo se caracterizó durante mucho tiempo como un ave gorda y torpe, motivo por el cual se creyó que no podía volar y que era presa fácil del hombre. Sin embargo, según los estudios de Gostling y su equipo, esto no sería del todo cierto. El pájaro, lejos de ser torpe, fue ágil y su aspecto físico también dista de la imagen que se tenía de él.

Por investigaciones científicas y utilizando las últimas tecnologías gráficas, se reconstruyó la fisonomía del Dodo. Se determinó que fue menos gordo de lo que se pensó, lo que lo hizo más ágil y no afectó su capacidad para volar. Además, se descubrió que su forma de vida estuvo perfectamente adaptada a su entorno en la isla de Mauricio.

El Dodo no necesitó volar para conseguir comida o protegerse, ya que no tuvo depredadores naturales en la isla. Esto le permitió obtener su alimento del suelo sin esfuerzo y en cantidades necesarias, sin necesidad de acumular reservas en su cuerpo. Además, debido al clima cálido de Mauricio, no requirió grasa para protegerse del frío.

Entonces, ¿por qué se extinguieron los Dodos? La llegada del hombre a la isla de Mauricio, en particular los conquistadores holandeses y portugueses, desencadenó una serie de acontecimientos que resultaron en la extinción del Dodo. El hombre introdujo depredadores como perros, monos y cerdos, los cuales comenzaron a cazar y diezmar la población de Dodos. Además, la deforestación provocada por el hombre modificó el hábitat de los Dodos, reduciendo sus fuentes de alimento y refugio.