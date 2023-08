Abuso sexual: procesaron a Chano Charpentier por la denuncia de Militta Bora

Militta Bora denunció en la justicia tres episodios de violencia de género, incluido una violación, en 2016. En otra instancia, el cantante había sido absuelto pero ahora quedó imputado.

Un fallo de Casación anuló el sobreseimiento del cantante Chano Charpentier en la causa que investigaba hechos de violencia de género y sexual, denunciados por la actriz Militta Bora en 2018 tras el noviazgo que mantuvieron en 2016. El cantante quedó imputado pero no tendrá prisión preventiva, en principio, por decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60.

El juez Luis Alberto Schelgel encontró a “Chano” autor del delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido mediante acceso carnal”, en perjuicio de Bora, y le trabó un embargo por 704.700 pesos.

La decisión judicial que complica la situación del artista llegó después de un fallo de 2021 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que había criticado el fallo previo por el que se absolvió al cantante en la causa iniciada en 2018. En ese momento, los jueces advirtieron que sus pares no habían atendido correctamente "el tenor y alcance de la primer declaración de la víctima" y que este punto fue el que desembocó en "conclusiones erradas" en lo que respecta a la investigación del caso.

Según consta en el expediente, "durante esa declaración la denunciante individualiza una serie de episodios de violencia física y sexual, circunscribiendo detalles y precisiones de cómo y cuándo habían ocurrido, quién los había perpetrado y en dónde, señalando, a su vez, la presencia de terceros en algunos de ellos, aportando elementos (como fotografías) y testigos para reforzar su relato".

Ella habló específicamente de tres episodios, entre ellos una violación. De acuerdo a su relato, luego "para cubrirse" el artista llamó al 911 "diciendo que estaba violenta". "Él me dijo que como éramos personas públicas, mejor yo dijera que no había pasado nada y yo bajé y le dije a la policía que había sido una discusión.”, puntualizó. El hecho ocurrió durante el mes de agosto de 2016 en el departamento en el que convivía junto al cantante del grupo “Tan Biónica”, ubicado en la calle Deheza al 2900 de Saavedra.

Bora dijo ante la Justicia que no había denunciado previamente los hechos "por vergüenza", de acuerdo al expediente 63839/2018, y porque el presunto agresor le refería que nadie le iba a creer y que no conseguiría más trabajo. En ese momento aportó fotos con lesiones en uno de sus ojos.

Públicamente, también hizo declaraciones ante la prensa. En octubre de 2018 remarcó, en el programa Chismoses de NET TV: “Con una pareja músico que tuve viví violencia, fue Chano. Yo no me animé a hacer la denuncia porque tengo mucha gente en común de laburo”.

Según relató, la cantante de rock se enamoró de él porque “ponía buena voluntad” y quería curarse” de su adicción a las drogas. “Yo me enganché porque le creí. Cuando yo me iba lloraba y decía ‘por favor, necesito ayuda, no me dejes, yo me voy a curar’ y a mí me partía el alma. Me quedaba y seguía creyendo”, sostuvo Bora.

Consultada sobre si en su momento le había dado miedo que la matara, hizo un gesto de duda y lanzó: “A mí y a mi mamá siempre nos decía: ‘Me da miedo que en una discusión vos te caigas y te desnuques’”.

Además, contó que llegó a sentir miedo y que la golpeó. “Cuando apareció una marca en el ojo fue cuando dije ‘esto termina mal, es el límite’. Tengo fotos, pero a la gente no le importa. Me ha pasado de ir con los brazos marcados al cumpleaños de un músico y cruzarme con amigos de él, les conté la situación y era como algo normal”.

Qué dice el fallo sobre la denuncia a Chano Charpentier

De acuerdo con el auto de procesamiento de 15 hojas, al que Télam tuvo acceso, el magistrado dispuso que fuera sin prisión preventiva, al considerar que “no se observan riesgos procesales”, que el imputado no tiene “antecedentes penales” y siempre estuvo “a derecho” en la causa. el juez sostuvo que se pudo reconstruir la existencia de “violencia física” para que “Chano” cometiera el abuso, a partir de “las lesiones de las que dan cuentas las fotos agregadas al sumario que, según Bora, fueron inferidas cuando el imputado le ´marcó los brazos´ para anular su resistencia y obligarla a tener sexo”.

Es que el magistrado enumeró que la cantante declaró bajo juramento ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante dos fiscalías penales distintas, en las cuales “invariablemente, describió y documentó, la violencia verbal y física de Moreno Charpentier y particularmente, cómo la sometió sexualmente a pesar de su negativa”.

El juez también tuvo en cuenta el informe del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense y el testimonio de tres testigos, uno de ellos de la madre de la víctima.

“Inicialmente, cabe advertir que la verosimilitud de la imputación formulada por Bora está acreditada a partir, fundamentalmente, de un contexto convictivo conformado por varios elementos probatorios que revelan, al menos en clave de probabilidad positiva, que los hechos ocurrieron tal como fueron denunciados”, señaló el juez Schelgel en su escrito.

En esa misma línea, mencionó que en su opinión estos episodios denunciados deben ser enmarcados "en un claro contexto de violencia de género, "entendido como una acción que constituye una manifestación de la violencia de género basada en la discriminación de las mujeres, es decir, que se produjo en un contexto de dominación o de control general coercitivo. El contexto de agresión y malos tratos relatado por la denunciante, como se dijo, fue corroborado por varios testigos”, puntualizó Schelgel.