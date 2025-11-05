Luego de que el juez Diego Slupsky procesara con prisión preventiva a Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández, la defensa de la ex integrante de Bandana anunció que será querellante en la causa por violencia de género. "Ella ahora se puede posicionar y ver el conflicto desde otro lado", comentó su abogado Yamil Castro Bianchi. El letrado estimó que la expareja de la víctima podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

La cantante dijo en varias oportunidades que García Gómez no le había hecho nada, pero el informe judicial de 40 páginas fue contundente respecto de las condiciones en las que se encontraba. "Cuándo ella fue abordada fue en un momento de crisis, cuando uno no puede dimensionar que pasa", agregó Castro Bianchi respecto de las condiciones en las que Fernández fue encontrada por efectivos policiales, tras semanas sin comunicación con su familia directa.

Los fiscales lograron reconstruir los hechos a partir de las marcas físicas, los silencios y los relatos de personas cercanas a la cantante. El juez Slupsky, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, consideró responsable a García Gómez de los delitos de “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género”, “privación ilegal de la libertad agravada”, en perjuicio de la artista, y por las “amenazas coactivas” reiteradas en tres oportunidades, contra personas del entorno de la víctima.

En el caso, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43, a cargo de Silvana Russi, quien se había opuesto a la excarcelación del imputado, por los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, los antecedentes del acusado, y por “la influencia que el imputado ejerce sobre ella, el estado de vulnerabilidad y la naturalización de la violencia en la que se encuentra inmersa" la víctima. La postura de la Fiscalía fue aceptada por el juez, quien reeditó esos argumentos al resolver la situación procesal del imputado.

Amenazas, manipulación y el informe de la situación de riesgo

El abogado defensor de Gómez, Martín Miguel Plastina, solicitó su excarcelación bajo caución juratoria y pidió que se le imponga a su asistido alguna de las medidas "alternativas" a la prisión preventiva; entre ellas, que cumpla una prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Según el fallo, el magistrado Slupsky se basó en los informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la corte Suprema y la negativa a la excarcelación de la propia fiscal para negar la solicitud de su abogado.

En este marco, citando a su mánager y productora, el juez Slupsky señaló que "el encausado tiene una personalidad manipuladora y controladora, por lo que la la damnificada debía cambiar de modo permanente su línea telefónica" y que varios de sus allegados, indicaron haber recibido presiones y amenazas de García Gómez para que no se metieran en la relación que mantenían. Mientras que también señaló que ocultó y negó al personal policial la presencia de la víctima en su casa el 23 de octubre pasado, cuando ella se encontraba en el domicilio.

Según especialistas de la Oficina Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, el de Lowrdez se trata de "un caso […] de entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Lourdes de Bandana denunció a su exnovio por violencia de género

Lourdes Fernández había denunciado en 2022 a su exnovio por violencia de género y mostrado sus golpes en redes sociales con un fuerte mensaje para alertar a todos sus seguidores. "No tengan miedo", escribió en el epígrafe que acompañó a las dolorosas instantáneas.

En sus redes mostró cómo quedaron su cara y su cuerpo tras el presunto ataque de su exnovio, contando los detalles. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la artista.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, cerró el fuerte mensaje de Lowrdez.