"Si no hubiesen allanado la casa anoche hoy la encontraban muerta": la desgarradora frase de Lissa sobre Lourdes de Bandana

Tras un intenso operativo, la Policía de la Ciudad logró localizar a Lourdes Fernández (44) y detener a su expareja Leandro García Gómez en la noche de este jueves luego de tensas horas sin poder allanar por no confirmarse la orden de un juez. Finalmente, confirmaron que la cantante se encontraba en el domicilio del hombre de 47 años, ubicado en la calle Emilio Ravignani al 2100 en el barrio porteño de Palermo.

Al tiempo que arrestaron a García Gómez por la denuncia desaparición que había hecho la madre de Lourdes, Mabel López y por privación ilegítima de la libertad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la ex integrante de Bandana al Hospital Fernández para chequear su estado de salud.

A casi 24 horas del hecho, su compañera de Bandana, Lissa Vera habló de lo sucedido y se mostró aliviada con la detención del exnovio de la solista.

"Simplemente quiero decir que estoy agradecida a Dios que Lourdes tiene otra oportunidad para salir de ese infierno", expresó Vera en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Y agregó: "Creo que si no hubiesen allanado la casa anoche hoy la encontraban muerta, así te lo digo".

Así fue el allanamiento en la casa de García Gómez donde encontraron a Lourdes

El jueves por la mañana, Mabel López hizo una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Palermo porque su hija, Lourdes Fernández, no aparecía hacía varios días. Su último contacto habría sido el sábado 4 de octubre -aunque recibió un mensaje por el día de la madre el pasado domingo- y estaba preocupada por el vínculo con su pareja García Gómez. El hombre ya había sido denunciado de ejercer violencia de género por la propia cantante en el año 2022.

En el transcurso del día, Lourdes publicó un video en Instagram en el que se mostraba sorprendida por el "revuelo" que había generado su situación.

La solista intentó llevar calma a sus fanáticas y aseguró que solo "estaba con gripe" y que "recién se levantaba". De igual manera, la Justicia se presentó en la casa de García Gómez, pero éste se interpuso a que la policía revisara todo el domicilio. El paradero de Lourdes seguía siendo un misterio.

Por la tarde, la cantante se comunicó con agentes de la Policía de la Ciudad del área de Búsqueda de Personas. Nuevamente afirmó "sentirse bien", dijo que quedaría en contacto con los efectivos, pero que no diría dónde se encontraba.

No obstante, tras la videollamada (donde observaron coincidencias con el domicilio) y el rastreo del teléfono celular -que se apagó durante la tarde-, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 ordenó un allanamiento en la casa de García Gómez ya que se creía que Lourdes estaba en ese lugar. En medio del operativo, que contó con más de 15 policías, el empresario intentó escapar por la terraza pero uno de los efectivos logró reducirlo y así se lo llevaron detenido.

Agentes de la Policía Científica secuestraron de la vivienda donde encontraron a la cantante: botellas de alcohol y diferentes pastillas sin el blíster.

Cuál es el estado de salud de Lourdes Fernández

La cantante llegó al Hospital Fernández en estado de vulnerabilidad y estuvo hasta esta mañana en observación. Una de las amigas de la cantante, Ioja, aseguró ante los medios que cree que Leandro García Gómez habría intentado ahorcarla; por esa razón, Lourdes prácticamente no puede hablar.

"La semana pasada que fue cuando me llamó a mí intentó no verlo más, pero le costaba muchísimo. Está muy mal. Me preocupa bastante porque no es la voz de Lourdes de una angina. Presumo que hubo algún ahorcamiento o algo que le lastimó la garganta", dijo la mujer.

También explicó que Lourdes se encuentra en un "círculo dramático y violento" y que necesita ayuda para poder salir. "La vi muy mal. No está bien para nada. Necesita una intervención que le permita salir de esta situación emocional dramática", aseveró.