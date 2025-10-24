"No sabíamos si estaba viva": el desesperado relato de la hermana de Lourdes de Bandana

El jueves, el país estuvo durante toda la jornada conmocionado por la presunta desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante del popular grupo pop argentino Bandana. Luego de incansables horas de búsqueda, la cantante fue hallada por la policía en la casa que comparte con su pareja, Leandro García Gómez, quien se negó a cooperar e intento prohibirle el ingreso a las autoridades. Finalmente, Lourdes pudo ser trasladada al Hospital Fernández y García Gómez quedó detenido. Su hermana, Ana, relató a los medios la desesperación que vivió la familia durante esas horas: "Se vivió una situación en donde no sabíamos si estaba viva. Por suerte, ahora sabemos que sí, pero necesitamos que reciba ayuda y protección".

Las declaraciones de la hermana de Lourdes Fernández

"La vimos un poquito ayer en el hospital. Está con sus amigas, por suerte está viva y está bien", subrayó la hermana de la cantante en su corto paso ante los micrófonos de los periodistas, Ana reconoció además la dificultad actual que tienen para comunicarse con su hermana: "Está en una situación totalmente vulnerable y nos cuesta acercarnos como familia porque te alejan y te dicen que estás equivocada", dijo al respecto.

"Aunque vean que capaz ella lo perdonó, está equivocada. Yo tuve que alejarme en un momento, por él, por lo que la llevó a hacer. Ellos tienen una relación muy toxica. El le cambió la cabeza, la llevó a lugares muy oscuros", agregó la joven sobre el vinculo que mantiene Lourdes con García Gómez y la actitud que podría tomar la cantante en lo sucesivo.

Asimismo, Ana comentó sobre la forma en que Lourdes se tomó la denuncia por desaparición, y comentó: "Ella lo toma como que es algo en contra de ella. Pero no es así, nosotros siempre vamos a estar, quiero decirle que la amo y que no es contra ella, es para que esté bien". Posteriormente, Ana insistió sobre la influencia que tiene en su hermana el actual imputado por violencia de género, sobre él dijo: "La verdad es que a él no lo queremos ni que salga. Queremos que se haga justicia".

Al mismo tiempo, la joven argumentó sobre los motivos por los que su madre presentó a denuncia, sobre los cuales explicó: "Mi mama tomó esa decisión porque es su hija, porque la quiere y porque se vio en una situación en la que no sabíamos si estaba viva". "Las chicas de Bandana siempre están al pie del cañón", destacó también y agradeció el apoyo que recibió su hermana por parte del entorno artístico.