Confirmaron la perpetua a Luis Alberto Ramos por el crimen de Tehuel De la Torre: "Fue transhomicidio"

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ratificó la condena a prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos por el homicidio calificado por odio a la identidad de género y orientación sexual de Tehuel de la Torre, al rechazar el recurso que había presentado la defensa. "Fue transhomicidio", celebraron desde la Asociacion civil Familiares y Amigxs de Tehuel.

El joven trans, desaparecido hace más de cuatro años, aún no fue encontrado pero la Justicia considera que Ramos es responsable de la desaparición y del posterior crimen. Así lo definió Casación al convalidar el fallo que en agosto de 2024 lo condenó a perpetua por considerar que el hombre "se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima" por su condición de chico trans, además de que había una "relación de amistad" entre el victimario, quien apeló a una "violencia extrema para dar muerte".

En ese momento, la fiscalía dio por probado que Ramos era coautor y apuntó a Oscar Montes, el otro acusado, aún no fue juzgado, porque eligió un jurado popular. Montes y Ramos fueron las últimas personas que vieron a Tehuel, en la noche del 11 de marzo y la madrugada del 12, como se desprende de múltiples pruebas analizadas en el juicio.

Durante la investigación se comprobó que Tehuel viajó desde su casa en San Vicente hasta Alejandro Korn para encontrarse con los acusados en la casa de Ramos, por un supuesto trabajo. A su vez, se supo que, pese a que se quemó el celular de la víctima, su cuenta de Google reveló una foto que se sacó con los dos ese día.

La desaparición de Tehuel

El 11 de marzo de 2021 Tehuel se tomó un colectivo hacía la localidad bonaerense de Alejandro Korn para reunirse con Ramos y Montes por un trabajo de mozo que le ofrecían.

Desde ese 11 de marzo se organizaron diversas acciones y marchas por parte de la comunidad LGBTQ+ para reclamar la aparición del joven, así como también en repudio por el incremento de los crímenes de odio.

Qué habían dicho los familiares de Tehuel

En el arranque del juicio oral contra Ramos, su mamá y su novia fueron las primeras en declarar. Con respecto al día en el que el joven desapareció, la madre de Tehuel relató: “Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”.

“Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”, detalló.