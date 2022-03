365 días sin Tehuel De la Torre: qué ocurrió con la investigación

A 12 meses de su desaparición, el Poder Judicial no da respuestas y una familia desesperada pide por la aparición con vida de su hijo.

El nombre de Tehuel De la Torre ya no pasa desapercibido. Y lamentablemente, a 365 días de su desaparición, sigue siendo noticia porque no hay pista alguna en relación a su paradero. El Poder Judicial no brinda respuestas a los familiares mientras ellos continúan buscándolo con vida, pidiendo ayuda ante la falta de accionar de las autoridades. El joven trans de 21 años salió de su casa en San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires, a las 19 hs del 11 de marzo del 2021. Se dirigía a una entrevista de trabajo en el Barrio La Esperanza en Alejandro Korn. Nadie volvió a verlo o a saber nada de él.

Fue la pareja del propio Tehuel quien realizó la denuncia en la comisaría primera de la localidad donde ambos vivían ya que al intentar comunicarse por teléfono, no recibió ningún tipo de respuesta. Según lo informado, el joven fue a la casa de un hombre que conocía -identificado como Luis Alberto Ramos, de 37 años-, quien lo convocó para un trabajo de mesero para un evento. Este hombre tiene antecedentes de violencia y venta de drogas. Se desplegaron diversos operativos y en dicho domicilio se encontró un teléfono incendiado junto a prendas que podrían pertenecer al joven.

Tras esto, detuvieron a Ramos y profundizaron los rastrillajes en la zona de la vivienda en cuestión y también en descampados aledaños de la localidad de Alejandro Korn. Quien lleva adelante la causa es la fiscal Karina Guyot, de la UFI Descentralizada de San Vicente. Fue ella quien decidió incluir en la búsqueda un georadar de Gendarmería Nacional y perros entrenados de la Policía Federal (PFA) para detectar personas fallecidas. Tanto el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense como el nacional se pusieron a disposición.

El giro se dio en noviembre pasado cuando el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tomó la decisión de modificar la carátula del caso que tiene a Tehuel como protagonista: pasó de "búsqueda de paradero" a "homicidio agravado en contexto de odio a orientación sexual e identidad de género". Lo que diferentes organizaciones y sus propios familiares critican de la investigación es que solo se enfocan en la hipótesis del asesinato a pesar de que no haya pruebas contundentes para la presunción de muerte y posterior abandono de su búsqueda con vida.

"Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto, vivo no lo buscaron en casi ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos", expresó Andrés, su papá, en diálogo con Agencia Télam. También señaló que la investigación está parada y que la familia "se siente sola" encarando la búsqueda.

A su vez, contó que la última noticia que tuvieron fue el cambio de carátula de la causa y que los rastrillajes se detuvieron, aunque desconocen la razón. Según fuentes judiciales, la causa fue elevada a juicio -para diciembre próximo- y el argumento para no realizar más rastrillajes es que "no hay nuevos indicios". Andrés denunció la lentitud que atravesó a la investigación, que el "alerta naranja" se impuso tarde (tres meses después) y que los rastrillajes no fueron llevados a cabo por un cuerpo especializado.

Con motivo del aniversario de su desaparición y para pedir que continúe la búsqueda y se reabra la causa de Tehuel, este viernes 11 de marzo desde las 16 hs se realizará una movilización en la Ciudad de Buenos Aires organizada por la "Asamblea Autoconvocados por Tehuel". Comenzará frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao al 200), en el barrio porteño de San Nicolás y se movilizarán hasta el Congreso (no a Plaza de Mayo, como se propuso en primer momento).

"Es muy difícil que vaya a alguna manifestación, no soy muy habitué de eso. En estos casos siento que el despelote se tiene que hacer enseguida, como pasó con Guadalupe... Después de un año no sé si le veo mucho sentido", dijo su papá. El pedido es que aparezca Tehuel y que la Justicia esté a la altura de las circunstancias después de 12 meses sin respuestas.

Cronología del Caso Tehuel

11 de marzo de 2021. Desaparición de Tehuel, a las 19 hs, tras tomar el Tren Roca rumbo a Korn . La pareja comenzó a llamarlo al teléfono celular y al no tener respuesta, denunció su desaparición. Tras la denuncia, se desplegaron diversos operativos. Confirmación de que la última vez que el celular de Tehuel estuvo activo fue en zona de la casa de Ramos, a las 19.45 hs hasta las 0.30 hs del día siguiente.



. La pareja comenzó a llamarlo al teléfono celular y al no tener respuesta, denunció su desaparición. Tras la denuncia, se desplegaron diversos operativos. Confirmación de que la última vez que el celular de Tehuel estuvo activo fue en zona de la casa de Ramos, a las 19.45 hs hasta las 0.30 hs del día siguiente. 16 de marzo de 2021. La fiscal Guyot ordenó un operativo en el domicilio de Ramos. Tras el allanamiento y posterior excavación, se encontró un teléfono incendiado, una campera azul similar a la de Tehuel y otras prendas . La Policía Científica encontró pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y se realizó levantamiento en busca de rastros hemáticos para ADN. Detienen a Ramos en Dock Sud, afirma que no fueron a ningún evento y se separaron pasadas las 16.30 hs del 11 de marzo.

La fiscal Guyot ordenó un operativo en el domicilio de Ramos. Tras el allanamiento y posterior excavación, . La Policía Científica encontró pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y se realizó levantamiento en busca de rastros hemáticos para ADN. Detienen a Ramos en Dock Sud, afirma que no fueron a ningún evento y se separaron pasadas las 16.30 hs del 11 de marzo. Nuevo operativo en casa de la madre de Ramos , secuestro de dos teléfonos. Un menor de edad declaró que el 13 de marzo a la mañana había tres personas limpiando la casa de Ramos, “sacando bolsas de residuos negras”.



, secuestro de dos teléfonos. Un menor de edad declaró que el 13 de marzo a la mañana había tres personas limpiando la casa de Ramos, “sacando bolsas de residuos negras”. 24 de marzo de 2021. Se pide la colaboración de la Policía Federal y se profundizan los rastrillajes en la zona de la casa de Ramos con perros de búsqueda. En paralelo, vecinos y allegados a la familia de Tehuel rastrillaron zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita (Korn).



Se pide la colaboración de la Policía Federal y con perros de búsqueda. En paralelo, vecinos y allegados a la familia de Tehuel rastrillaron zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita (Korn). 25 de marzo de 2021. Se suspenden los rastrillajes de las fuerzas federales por mal clima y fuertes lluvias. El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense se pone a disposición de la búsqueda.



Se suspenden los rastrillajes de las fuerzas federales por mal clima y fuertes lluvias. El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense se pone a disposición de la búsqueda. 27 de marzo de 2021 . Detención del segundo sospechoso, Oscar Alfredo Montes (46), carrero acusado por la fiscal Guyot por encubrimiento y falso testimonio. El hombre había declarado que no vio a Tehuel y los elementos probaron lo contrario.



. Detención del segundo sospechoso, (46), carrero acusado por la fiscal Guyot por encubrimiento y falso testimonio. El hombre había declarado que no vio a Tehuel y los elementos probaron lo contrario. 28 de marzo de 2021 . Montes se niega a declarar y queda detenido. Se comprueba que tiene antecedentes por abuso sexual .



. Montes se niega a declarar y queda detenido. Se comprueba que . 31 de marzo de 2021. Investigadores encuentran, tras varios peritajes, una foto sacada por Ramos junto a Tehuel y Montes en la casa del segundo detenido -data del 11 de marzo-. Los acusados se niegan a declarar mientras siguen los rastrillajes.



Investigadores encuentran, tras varios peritajes, en la casa del segundo detenido -data del 11 de marzo-. Los acusados se niegan a declarar mientras siguen los rastrillajes. 12 de abril de 2021. El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero. Se suman a la investigación el Equipo de Antropología Forense, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Pueblo bonaerense.



El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero. Se suman a la investigación el Equipo de Antropología Forense, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Pueblo bonaerense. 26 de mayo de 2021. A partir de una testimonial, la fiscal ordenó un nuevo rastrillaje en la zona de la laguna Tacura en el barrio La Esperanza -ya rastrillado-. Se sospechaba que el cuerpo de Tehuel fue arrojado allí pero los resultados fueron negativos.



A partir de una testimonial, -ya rastrillado-. Se sospechaba que el cuerpo de Tehuel fue arrojado allí pero los resultados fueron negativos. 3 de junio de 2021. La Fiscalía ordenó un rastrillaje en el Ceamse de San Vicente . También fue negativo.



La Fiscalía ordenó un . También fue negativo. 8 de junio de 2021. Un testigo declaró que vio a Tehuel en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia la semana anterior, solo. Se investigó esa línea pero no encontraron nada.



Un testigo declaró que vio a Tehuel en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia la semana anterior, solo. Se investigó esa línea pero no encontraron nada. 24 de junio de 2021. Nuevo sospechoso acusado, conocido como “Agüita”, tras el testimonio de dos testigos de identidad reservada. Es conocido de los dos detenidos y acusados que tiene la causa. La fiscal dispuso un allanamiento en un chiquero cercano a la laguna Tacurú en el barrio La Esperanza.

15 de julio de 2021 . Montes pidió declarar por primera vez en calidad de acusado . Según sus fuentes, el acusado dijo que Tehuel desapareció el 13 de marzo y no el 11 -día en que fue tomada la última fotografía-.



. . Según sus fuentes, el acusado dijo que Tehuel desapareció el 13 de marzo y no el 11 -día en que fue tomada la última fotografía-. 21 de julio de 2021. A cuatro meses, realizaron un allanamiento de urgencia en la localidad de Korn luego de que una testigo protegida declarara haber visto a los acusados (Gonzalo “Agüita” Martínez junto a su padre) enterrar un objeto frente a una plaza.



A cuatro meses, realizaron un luego de que una testigo protegida declarara haber visto a los acusados (Gonzalo “Agüita” Martínez junto a su padre) enterrar un objeto frente a una plaza. 23 de julio de 2021. El Gobierno de la Nación recibió a la familia . Evaluaron los avances en la causa y se determinó colocar su imagen en patrulleros de las cuatro fuerzas federales para profundizar la búsqueda. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días.



. Evaluaron los avances en la causa y se determinó colocar su imagen en patrulleros de las cuatro fuerzas federales para profundizar la búsqueda. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días. 11 de agosto de 2021 . A cinco meses de su desaparición, el Gobierno bonaerense aumentó la recompensa a cuatro (4) millones de pesos para quien aporte información.



. A cinco meses de su desaparición, para quien aporte información. 11 de septiembre de 2021. Encuentran una mancha de sangre con el ADN de Tehuel en la casa del detenido Luis Alberto Ramos -quien le ofreció trabajo y tiene antecedentes de violencia-. Tres allanamientos nuevos en los domicilios de los detenidos y un restante en el santuario de San La Muerte por pedido de antropólogos. "La causa es un montón de kilos de papel que no sirve para nada ¿Dónde está Tehuel?", dijo su papá.



Encuentran una -quien le ofreció trabajo y tiene antecedentes de violencia-. Tres allanamientos nuevos en los domicilios de los detenidos y un restante en el santuario de San La Muerte por pedido de antropólogos. "La causa es un montón de kilos de papel que no sirve para nada ¿Dónde está Tehuel?", dijo su papá. 9 de noviembre de 2021. El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tomó la decisión de modificar la carátula en el caso de Tehuel a “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”. Fue por pedido de la fiscal Guyot. Los detenidos quedaron formalmente acusados por dicho delito, que prevé una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua.



El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tomó la decisión de Fue por pedido de la fiscal Guyot. Los detenidos quedaron formalmente acusados por dicho delito, que prevé una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua. 11 de noviembre de 2021. Tras la indagatoria, los sospechosos negaron haber matado a Tehuel. Dejaron en claro que no van a aportar datos a la causa. Reconocieron que estuvieron con el joven hasta las 12 de la noche de ese día y confirmaron la secuencia probada por los investigadores. Los acusados hablaron por separado y coincidieron en los dichos.

21 de febrero de 2022. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta , se reunió con familiares de Tehuel. Las autoridades se mantienen “en comunicación y coordinación constante” con la Dirección de Género del Municipio de San Vicente y la Fiscalía a cargo de la investigación.



La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, , se reunió con familiares de Tehuel. Las autoridades se mantienen “en comunicación y coordinación constante” con la Dirección de Género del Municipio de San Vicente y la Fiscalía a cargo de la investigación. 10 de enero de 2022. Andrés, padre de Tehuel, aseguró que "la Justicia se mueve porque yo le doy empujones" y denunció que no lo llamó nadie . Por otro lado, con respecto a los contactos que tuvo con ministros y funcionarios, dejó en claro que lo escucharon pero que "lo único que hicieron fue aumentar la recompensa".



Andrés, padre de Tehuel, aseguró que . Por otro lado, con respecto a los contactos que tuvo con ministros y funcionarios, dejó en claro que lo escucharon pero que "lo único que hicieron fue aumentar la recompensa". 7 de marzo de 2022. Andrés volvió a declarar y pidió que el caso se investigue como "trata de personas" . Actualmente la causa está detenida y con dos sospechosos imputados por "homicidio agravado por odio a la orientación sexual". Además, fue elevada a juicio oral pero aseguran que no habrá más rastrillajes por no tener nuevos indicios.



Andrés volvió a declarar y . Actualmente y con Además, pero aseguran que no habrá más rastrillajes por no tener nuevos indicios. 11 de marzo de 2022. Se cumplen 365 días de la desaparición de Tehuel y todavía no hay justicia.