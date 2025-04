Crimen de Nora Dalmasso: presentaron el jury contra los primeros fiscales del caso

El jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales que investigaron en un comienzo el crimen de Nora Dalmasso, fue presentado este domingo por mal desempeño en su labor judicial. Se lo acusa de no haber investigado a Roberto Barzola, actual acusado, pese a las reiteradas pruebas en su contra.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, hijo de Dalmasso, confirmó que a última hora del domingo hizo oficial la presentación de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. "El pedido ya está formalizado en la Legislatura y ahora se realizará un jurado, compuesto por un miembro del Tribunal Superior de Justicia y cuatro miembros de la legislatura, y a partir de ahí ellos determinan si el planteo es correcto para empezar a investigar", explicó Mussolini a la Agencia Noticias Argentinas y destacó que, si se abre esa instancia, en cuatro meses debería haber una definición.

La abogada destacó que desde un comienzo los tres fiscales se centraron en que la familia era culpable: "Tenían todas las pruebas para culpar a Barzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar".

"No sabemos por qué, es una respuesta que van a tener que dar ellos si tienen alguna justificación cuando se desarrolle el jury de enjuiciamiento", explayó. En este sentido, Mussolini manifestó que la familia entiende que los fiscales no investigaron porque "no querían estar en el medio de un segundo ‘perejilazo’ después de lo que ocurrió con Gastón Zárate".

Y continuó: "Entendemos que no se investigó a alguien que era claramente sospechoso y se decidió ir en contra de la familia, por lo que también se cometió violencia institucional durante 18 años".

"Desde mayo de 2007 se lo empezó a señalar a Facundo Macarrón y se lo imputó por ser supuesto autor material de la violación y asesinato de su madre, estuvo cinco años acusado. Después de 2012- 2015 no hubo movimientos en la causa, en el 2016 se lo imputa a Marcelo Macarrón (esposo) por supuestamente haber viajado en un avión fantasma desde Punta del Este, violar a su mujer o matarla, volver y ganar un torneo de golf", explayó acerca de la insólita investigación de los fiscales.

Cómo fue el comportamiento de los fiscales del caso Dalmasso

El fiscal Luis Pizarro ingresó a la investigación cuando ya había comenzado, cambió la calificación legal, imputó a Macarrón por ser instigador de la muerte de su mujer y elevó la causa a juicio. En 2022, se desarrolló el debate y allí resultó absuelto: "Entra el fiscal Pablo Jávega, que dio como principal sospechoso a Barzola por dar positivo en las muestras de ADN en el cinto y la bata de la víctima, como así también en el pelo púbico encontrado en la zona inguinal de Nora".

"Desde un primer momento los fiscales se ensañaron con la víctima y la familia, quienes nunca pudieron constituirse como querellantes", manifestó a este medio. "Hay muchas notas de Marcelo Brito, ex abogado de Facundo Macarrón, pidiendo en 2007 que se investigue a los parquetistas, pero nunca se hizo, y bueno, acá estamos con el tema de la prescripción", sostuvo.

Sobre esto último, a mediados de marzo el fiscal Jávega rechazó la prescripción del caso y ratificó la necesidad de que el único acusado, que está libre, pueda ser juzgado. En este sentido, Mussolini indicó que lo único que se sabe sobre este pedido es que continúa en el juzgado de control y será el juez quien decida si está de acuerdo o no con la postura de la defensa y fiscalía.