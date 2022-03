Caso Nora Dalmasso: Facundo Macarrón desacreditó a "las congresistas" y apuntó contra Rohrer

El hijo de la víctima y del único imputado por el femicidio apuntó contra las dos testigos que sostuvieron ser amigas de la víctima. Afirmó que fueron enviadas por el empresario.

En la tercera semana del juicio por el femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y que tiene como único acusado a su esposo Marcelo Macarrón, declaró Facundo Macarrón, hijo de Dalmasso, y apuntó contra las dos testigos que expusieron durante esta semana en el juicio y afirmó que "no eran amigas" de su madre y que "lo único que buscan es defender a su amigo Michel Rohrer", a quien él y su hermana Valentina señalan como principal sospechoso.

Se trata de los testimonios independientes de dos amigas de la víctima: María del Carmen Pelleritti de Gaona y Paula Fitte de Ruiz, las “congresistas”, como se hacían llamar Nora y sus amigas, quienes apuntaron contra el viudo Marcelo Macarrón, único imputado en la causa, sospechado de haberle pagado a un sicario para eliminar a Nora mientras él estaba lejos de Río Cuarto disputando un torneo de golf en Punta del Este.

En este marco, Facundo Macarrón habló con la prensa y afirmó que "tanto María como "Poly" Ruiz son enviadas de Rohrer para defender su honor, eran amigas circunstanciales (de su madre) nada mas". "Las verdaderas amigas de mi madre no están en el proceso", lanzó el hijo de la mujer asesinada.

El joven volvió a apuntar contra Rohrer, el empresario que era allegado a la familia y fue vinculado con la víctima por sus hijos y exmarido. "Debería haber estado investigado, cosa que no fue", lanzó Facundo quien al igual que su hermana Valentina puso a Miguel Rohrer en Río Cuarto los días previos al asesinato de su mamá: “Una mujer vio a Michel en una peluquería canina de Río Cuarto el 24 (de noviembre de 2006)”. También, dijo que “era un hombre muy violento”.

La declaración de las amigas​ de Dalmasso

Paula Fitte de Ruiz, una de las amigas de Nora Dalmasso, que declaró a favor de la víctima, apuntó contra el viudo. "Fui la última persona que la vio con vida pero Marcelo nunca me buscó para hablar de ella, en estos 15 años jamás acudió a sus amigos para que lo consolásemos. Eso me sorprende”, lanzó una de las mujeres que también cenó con Nora la noche antes de que fuera asesinada. A la tarde, la mujer había pasado por la casa de la calle 5 al 627 y como Nora no se encontraba, le había dejado una nota para asegurar la salida nocturna: “Que no decaiga”. También afirmó que le parecía "ridículo" que se acuse a Rohrer.

Por su parte, Pelleritti aseguró que "si se hubiera buscado a quién se benefició con el crimen, se hubiera encontrado al asesino", para luego aclarar que en su parecer la persona que se benefició "podría ser Macarrón para no compartir el cincuenta por ciento de los bienes".