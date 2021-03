Habló Luis, el hermano del hombre buscado por la desaparición de Maia y aseguró que tiene causas por abusos de menores.

En medio de la investigación por la desaparición de Maia Yael Beloso, habló Luis, un hombre que se presentó en TN como el hermano de Carlos Savanz, el principal acusado por el secuestro de la niña de 7 años que lleva desaparecida hace más de 50 horas. Luis aseguró que el hombre tiene varios antecedentes de abuso de menores, incluso dentro de su misma familia.

Según la información que brindó, el nombre real de su hermano es Carlos Alberto Savanz y tiene 39 años. Luis indicó que hace cinco años que no se relaciona con su hermano y que nadie de su familia tiene contacto con él: "Lo estamos esperando, estamos todos re enojados. Si lo veo le rompo todo a ese hijo de puta". “Es una porquería, abusó de mi sobrino”, declaró y contó que, en ese momento, no hicieron la denuncia porque "tenían vergüenza".

El hermano del principal acusado por la desaparición de Maia aseguró que "no es la primera vez" que se lo acusa de un hecho así. Afirmó que su hermano “toda la vida vivió en la calle" y que "siempre se mandaba cagadas". "Siempre manoteaba a algún chico”, agregó y sostuvo que Savanz “tiene 4 o 5 causas” judiciales abiertas, todas por abusos de menores. "Si tenía denuncias, ¿por qué no lo detuvieron?", se preguntó.

También habló sobre el momento en el que él y su familia se enteraron del secuestro de Maia. “Cuando vi las imágenes no lo podía creer, me puse mal”, dijo acerca de los videos que se dieron a conocer en las últimas horas que muestran a Savanz andando en bicicleta junto a la menor de edad.

"Yo me enteré mirando la tele a las 4 de la mañana. Mi mamá esta muy mal", detalló sorbe la reacción de su familia al enterarse del caso. "Hasta que no lo agarre la policía no creo que se entere", aseguró Luis y dijo que "no tiene un lugar fijo en donde estar él, porque él es un pibe de la calle". Finalmente, le mandó su apoyo a la familia de Maia y pidió por su pronta aparición.