Caso Loan: expectativa por una audiencia clave para los detenidos

La Justicia Federal de Goya realizará este viernes una audiencia para tratar las apelaciones de las prisiones preventivas dictadas a los siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el menor de cinco años que permanece desaparecido desde el 13 de junio.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la citación es a las 9, en la que también se debatirá la apelación de la querella por la prisión domiciliaria que cumple Mónica del Carmen Millapi.

La jueza Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Antonio Benítez, el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Millapi.

La magistrada determinó la medida "por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsable de la sustracción de menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caillava y Maciel".

Mientras que Maciel fue "encontrado autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial".

En tanto, Millapi accedió al beneficio de la prisión de la domiciliaria. La mujer de Ramírez se encuentra en su casa de la provincia de Neuquén con una tobillera electrónica.