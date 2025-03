Un mes sin Lian Flores: qué se sabe del niño desaparecido en Córdoba

Pese a los intensos operativos que se desplegaron y a la Alerta Sofía emitida, aún no hay rastros de Lian Gael Flores Soraide. El niño de tres años desapareció hace un mes cuando estaba jugando con sus hermanitos en las inmediaciones de su casa ubicada en la localidad de Ballesteros Sud, próxima a la ciudad de Bell Ville, a casi 200 kilómetros de la capital provincial. La investigación sigue en marcha, pero hasta el momento no hay pistas concretas. En este marco, con la causa bajo secreto de sumario, su padre denunció que la Justicia no les da información.

"No sabemos nada de la Justicia, no nos informaron nada", fueron las declaraciones de Elías Flores Mamani, padre del niño, un día antes de que se cumpliera un mes de no saber nada sobre el paradero de su hijo menor. El hombre se quejó ante la prensa y criticó que, con la causa bajo secreto de sumario, no pueden obtener datos certeros sobre el rumbo que tomó o va a tomar la investigación por parte de las autoridades.

Lian tiene cabello corto y negro, y mide aproximadamente 90 centímetros. Al momento de su desaparición, el pequeño vestía un pantalón corto azul, tenía el torso desnudo y no llevaba calzado. Su familia vive en un cortadero de ladrillos, donde existen hornos y pozos dispersos por toda el área, de los cuales se extrae tierra. Dichas condiciones de búsqueda, sumadas a los altos pastizales de la región, se convierten en una gran dificultad para las autoridades.

En qué estado está la causa

La causa que investiga la repentina y extraña desaparición de Lian se encuentra bajo la órbita de dos fiscalías de distintos fueros, que se comparten las pruebas en común, tanto en la Justicia provincial como en la Federal; lo que marca un hecho inédito en este tipo de casos ocurridos en el territorio nacional. Sin embargo, todavía no hay imputados, sospechosos detenidos, ni siquiera personas identificadas como posibles responsables del desconocido delito.

Mientras que las hipótesis pasan desde las sospechas por una curandera, hasta cuestiones de dinero o “venganza” contra la familia del niño, ninguna logra convencer a los investigadores. Por eso, todas las opciones están abiertas.

Operativos

Las fuerzas de seguridad locales actúan en conjunto con el Ejército, que con los días intensificaron los rastrillajes en la zona con drones con visión nocturna, cámaras de alta definición y perros rastreadores. Además, se solicitó a la comunidad brindar cualquier información relevante a la línea 134.

El abogado Darío Baggini, quien acompaña a los padres de Lian, aseguró que hay un horno de barro abandonado que podría ser clave. “Nosotros hemos mencionado en muchos lugares, incluso en el expediente, que existe un horno de barro abandonado desde hace dos años, con al menos 15 mil ladrillos remanentes. Es posible que alguien haya ingresado al campo en busca de ladrillos y, por accidente, haya atropellado al niño”, explicó.

Cronología del día de la desaparición

22 de febrero: Lian desaparece del patio de su casa alrededor de las 15:30. Sus padres, tras despertar de la siesta, inician la búsqueda junto con sus vecinas y vecinos. A las 19.40, la familia hace una denuncia ante la policía de Bell Ville. Mientras que pasadas las 20, un móvil de la patrulla rural se presenta en la comisaría.



Pasadas las 21, se inician los trabajos de búsqueda con el Duar y bomberos de Bell Ville. La Policía Científica comienza a tomar rastros. Comienza un operativo de rastrillaje con patrullas rurales. Se incorporan bomberos y rescatistas especializados. La fiscalía de Bell Ville interviene en el caso. Llega la Gendarmería Nacional.



Lian desaparece del patio de su casa alrededor de las 15:30. Sus padres, tras despertar de la siesta, inician la búsqueda junto con sus vecinas y vecinos. A las 19.40, la familia hace una denuncia ante la policía de Bell Ville. Mientras que pasadas las 20, un móvil de la patrulla rural se presenta en la comisaría. Pasadas las 21, se inician los con el Duar y bomberos de Bell Ville. La Policía Científica comienza a tomar rastros. Comienza un operativo de rastrillaje con patrullas rurales. Se incorporan bomberos y rescatistas especializados. La fiscalía de Bell Ville interviene en el caso. Llega la Gendarmería Nacional. 23 de febrero: más de 300 personas participan en un rastrillaje exhaustivo. Se realizaron rastrillajes aéreos y terrestres en un radio de 1000 y 1200 metros. Se utilizan perros adiestrados, pero sin resultados. Durante la jornada, se incorporan helicópteros y drones con cámaras térmicas. Se revisan cámaras de seguridad y se toman declaraciones. Pasadas las 18, se declara el Alerta Sofía.

24 de febrero: un vecino denunció haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados en la zona donde el niño se perdió, algo que -según indicó el testigo- "era inusual". Mientras tanto continuaron los rastrillajes con drones, canes de la policía y colaboración de Gendarmería. Además hubo allanamientos en diversos domicilios donde incautaron camionetas y teléfonos celulares.



un vecino denunció haber visto en la zona donde el niño se perdió, algo que -según indicó el testigo- "era inusual". Mientras tanto continuaron los rastrillajes con drones, canes de la policía y colaboración de Gendarmería. Además hubo allanamientos en diversos domicilios donde incautaron camionetas y teléfonos celulares. 25 de febrero: Marina Romero, abogada de los padres del niño, renunció a la defensa tras plantear una serie de cuestionamientos a la Fiscalía de Bell Ville y por "diversidad de criterios". Mientras tanto, INTERPOL activó la búsqueda y un alerta amarilla para dar con el menor de edad . Su papá Elías aseguró en esa ocasión, por primera vez, que "alguien lo tiene" y pidió que lo devuelvan.



Marina Romero, abogada de los padres del niño, renunció a la defensa tras plantear una serie de cuestionamientos a la Fiscalía de Bell Ville y por "diversidad de criterios". Mientras tanto, . Su papá Elías aseguró en esa ocasión, por primera vez, que "alguien lo tiene" y pidió que lo devuelvan. 27 de febrero: el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Córdoba ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información clave sobre el paradero del pequeño. Mientras tanto, avanzan los operativos con más de 200 personas entre brigadas, bomberos, policía y vecinos; también ampliaron el radar a 18 hectáreas, pozos y casas. "No se descarta que haya caminado y caído al río, no queremos dejar ningún cabo suelto", dijo la Fiscalía. Se llevaron adelante, además, operativos de rastrillaje, diversos puntos del predio, cinco casas de vecinos de la comunidad boliviana y más de 30 declaraciones. También se señaló a un vecino, Marcelino, que contó que días previos fue una curandera al domicilio del nene.

28 de febrero: se realizó un operativo en la casa de la curandera jujeña, conocida como "La Abuelita" y secuestraron diversos elementos para ser analizados. Además, se le tomó declaración a la mujer y a otras personas que viven en el domicilio. Vecinos y vecinas del pueblo marcharon y pidieron por su aparición. Impusieron el secreto de sumario .



se realizó un operativo en la casa de y secuestraron diversos elementos para ser analizados. Además, se le tomó declaración a la mujer y a otras personas que viven en el domicilio. Vecinos y vecinas del pueblo marcharon y pidieron por su aparición. Impusieron el . 1 de marzo: la Justicia habilitó que tres fiscales federales -incluidos los de la PROTEX - se sumen a la investigación. Se trata de la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona y los fiscales de la Procuraduría de Trata, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano (estos últimos, los mismos que trabajan en la causa que investiga la desaparición de Loan Peña ). Analizan la hipótesis de trata de personas, un posible ataque intrafamiliar o dentro del barrio .



la Justicia habilitó que tres fiscales federales -incluidos los de la - se sumen a la investigación. Se trata de la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona y los fiscales de la Procuraduría de Trata, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano (estos últimos, los mismos que trabajan en la causa que investiga la ). . 2 de marzo: se realizaron 16 allanamientos con drones, Gendarmería, Policía Federal, policía de Córdoba, canes y drones en un cortadero de ladrillos de Villa María, ubicado sobre la ruta 9.



4 de marzo : nuevas tareas en los alrededores de la casa de la familia de Lian y en casas vecinas de la comunidad. Desplegaron un operativo con palas mecánicas para remover montículos de tierra, revisar pilas y hornos de ladrillos. Además, utilizaron georadares de Gendarmería para buscar si hay espacios con tierras removidas. Secuestraron dos nuevas camionetas, en busca del misterioso vehículo que estuvo en la zona.



: nuevas tareas en los alrededores de la casa de la familia de Lian y en casas vecinas de la comunidad. Desplegaron un operativo con palas mecánicas para remover montículos de tierra, revisar pilas y hornos de ladrillos. Además, utilizaron georadares de Gendarmería para buscar si hay espacios con tierras removidas. Secuestraron dos nuevas camionetas, en busca del misterioso vehículo que estuvo en la zona. 6 de marzo : la fiscal Virginia Miguel Carmona aseguró que los resultados dieron negativo y resolvió que ya no se buscará al niño en la zona cero . Luego de diversos operativos para desmantelar los montículos y hornos de ladrillos en el predio donde vive la familia, confirmaron: "Lian acá no está". Por su parte, la Justicia volvió a tomar declaración a los padres.



: la fiscal Virginia Miguel Carmona aseguró que . Luego de diversos operativos para desmantelar los montículos y hornos de ladrillos en el predio donde vive la familia, confirmaron: "Lian acá no está". Por su parte, la Justicia volvió a tomar declaración a los padres. 12 de marzo: el abogado de la familia, Darío Baggini, afirmó que el caso de la desaparición de Lian "es peor que un homicidio o un secuestro" y que esperan por las pericias de celulares, pruebas internacionales y demás pericias para investigar sobre las hipótesis principales. "La investigación de la red de trata, como el secuestro extorsivo están en el radar", advirtió.