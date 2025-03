Caso Lian: buscan evidencia en hornos de ladrillos para descartar una hipótesis clave

En medio de la incertidumbre y la búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, la fiscal federal de Bell Ville continúa con los operativos para desmantelar los montículos y hornos de ladrillos en el predio donde vive la familia del menor junto a otras cinco familias y donde vieron por última vez al chiquito durante el mediodía del sábado 22 de febrero. Los operativos que encabeza la fiscal son llevados adelante por operarios con palas mecánicas, policías de Córdoba, especialistas con perros de rastrillajes y Gendarmes que utilizan georadares para buscar en el lugar. Para la fiscal María Virginia Miguel Carmona, estos son los últimos operativos que se pueden realizar en el predio para descartar que Lian esté en el lugar y luego cambiarían el foco de la investigación.

Durante el rastrillaje, los peritos empezaron a trabajar en los seis hornos de ladrillos que hay en el predio y mientras los desarman buscan tomar muestras para conocer si de una forma trágica Lian fue arrojado allí. Son operativos que ordenó la Fiscal Federal luego de que los incorporen a la causa y, según explicó la Doctora Virginia Miguel Carmona, se llevan adelante “sin perjuicio de lo que se ha realizado hasta ahora”. En esos datos que ya constan en la causa tiene que ver con las declaraciones de los vecinos de la comunidad, en la que ahora revisan con georadares, donde aseguraron que “al pequeño se lo llevaron porque el nene no está acá”. Los mismos vecinos son quienes señalaron una camioneta blanca con vidrios totalmente polarizados, posiblemente una Amarok último modelo, que terminó con el secuestro de varios vehículos para ser peritados y de los que todavía se esperan resultados.

Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que en principio no realizaron los movimientos de tierra y ladrillos con palas mecánicas porque buscaban evitar dañar el único sustento que tienen las familias como fuerza de trabajo pero tras el paso de los días y la falta de rastros ampliaron la mirada en la zona y avanzaron con este operativo. Después de esta serie de peritajes, los investigadores evalúan qué hipótesis seguir y en qué lugares avanzan tanto con los rastrillajes como con la búsqueda de pistas. Mientras tanto, la Fiscal Miguel Carmona evitó comentar las distintas hipótesis que evalúan aunque destacó que pese a toda la investigación, hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos.

Mientras tanto, la Justicia no deja de lado a la curandera que fue identificada en Jujuy y que fue señalada por los vecinos de haber estado en la comunidad el día de la desaparición y haber atendido al pequeño Lian. La mujer de 74 años vive en la localidad jujeña de Perico y, tras ser identificada, le ordenaron que no se vaya de su pueblo sin avisarle a la Justicia. Además, los investigadores pusieron el foco en algunos vecinos de localidades cercanas que se acercaron en esos días a Ballesteros Sud y que se movilizan por caminos rurales que tienen salida hacia otras rutas y no sobre la Nacional Nº 9, como estaba previsto en el comienzo de la investigación. De esta forma, ampliaron cualquier hipótesis sobre otros caminos y en los próximos días, de ser negativos todos los operativos en el predio que investigan actualmente, habrá diversos rastrillajes y movimientos en las zonas y pueblos cercanos.

Por otra parte, la Justicia Federal puso el foco en la posibilidad de que exista un conflicto por una deuda o una venganza. Fuentes cercanas a la causa aseguran que una línea de investigación tiene que ver con un préstamo que obtuvo el papá de Lian y que le permitía mayor producción de ladrillos, por lo tanto también mayor volumen económico. Este avance laboral podría haber generado algún tipo de celo o conflicto con otros fabricantes o, en todo caso, un problema de deuda que deba investigarse para conocer si el pequeño fue captado por alguna de esas situaciones. Sin embargo, tampoco dejan de lado la hipótesis de que el pequeño haya sido víctima de una captación con fines sexuales aunque de a poco descartan que eso fuera llevado a cabo por un extraño a la zona, por lo que analizan los datos de todos los vecinos y su círculo cercano.

Con este marco, los especialistas recolectan datos para sumar a la causa mientras se espera para las próximas horas un encuentro entre los fiscales provinciales y federales para establecer líneas de investigación futura. Los abogados que representan a la familia de Lian fueron aceptados en la causa pero se quejan de que no les permiten aportar pruebas o pedir una serie de medidas. De esta forma, la investigación se mueve a paso lento y nadie puede responder qué pasó con Lian.