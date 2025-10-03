En el marco de la investigación por la desaparición de Lian Flores en la provincia de Córdoba, a fines de febrero, la querella solicitó ante el Juzgado Federal las inmediatas detenciones de los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana, por la presencia de material de abuso sexual infantil (MASI) en sus teléfonos celulares.

Conforme al escrito judicial, a los hermanos se les adjudican los delitos contenidos en el artículo 128 del Código Penal, el cual abarca la producción, distribución, ofrecimiento o tenencia con fines inequívocos de representación de abuso sexual infantil, así como las demás figuras que pudieran corresponder en concurso real, hechos que se dan en el contexto de la desaparición del niño cordobés.

Los movimientos de la querella

El nuevo abogado de la familia de Lian, Rodrigo Tripolone, señaló en su escrito que, en las extracciones forenses practicadas a los teléfonos utilizados por los hermanos, surgen diversas pruebas que serían claves para determinar su involucración en el caso.

Las pericias fueron realizadas en mayo y, entre lo hallado, se encuentra la presencia de material de abuso sexual infantil. En uno de los dispositivos se logró encontrar un aproximado de 40 imágenes de exhibición y abuso sexual infantil, con víctimas menores de 13 años.

El letrado de la familia indica que los propios informes técnicos señalan que el análisis "no agota el total del contenido extraído", por lo que mantener a los imputados en libertad podría poner seriamente en riesgo la evidencia, aumentando las probabilidad de borrado y destrucción de la misma por parte de los hermanos.

Según Tripolone, existen riesgos procesales, entre ellos el peligro de entorpecimiento, debido a que existen cuentas en la nube y dispositivos con posibilidad de borrado remoto u ocultamiento de respaldos.

Otro de los peligros que alega el abogado es la fuga de los imputados, debido a que la gravedad de los hechos y el cambio de la escala penal hacen "incrementar el incentivo de sustraerse del proceso".

Dados los acontecimientos, la querella solicitó el secuestro inmediato de todos los dispositivos y soportes posibles, incluyendo el resguardo de las tarjetas SIM de ambas líneas y el clonado forense conforme a la cadena de custodia.

Finalmente, el jurista sostuvo que, frente a lo hallado en los peritajes de los dispositivos, se debían realizar de forma efectiva las inmediatas detenciones de Raúl Ribera Zambrana y José Ribera Zambrana.

De forma paralela, el abogado informó sobre la medida solicitada e hizo una petición pública a Lionel Messi, pidiendo colaboración a toda la Selección argentina para que tengan la fotografía de Lian y den a conocer el caso.