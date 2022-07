Se sumaron nuevos audios y escuchas telefónicas que complican al acusado Nicolás Pachelo, donde reliza insultos denigrantes contra María Marta García Belsunce y asume tener un arma en su domicilio, durante la quinta jornada del juicio oral por el crimen de la socióloga en el country El Carmel de Pilar. Por otra parte, en la misma audiencia, un empleado de seguridad del lugar aseguró que a pedido de sus superiores -en las semanas previas al asesinato- realizó un seguimiento especial sobre los movimientos del principal imputado por sospechas por robos en el predio.

Pachelo, de 46 años, ingresó a la sala de audiencias y dialogó con sus abogados hasta la llegada de los jueces a cargo de la causa, Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin en el Tribunal Oral Criminal N°4. La audiencia se inició pasadas las 11 de la mañana del miércoles con tres escuchas telefónicas que pertenecen al celular del imputado, que fueron ordenadas por la Justicia tras el homicidio. En el primero de ellos, asegura tener un arma en su casa.

NP: Ahora no estoy en Buenos Aires. No sé si es croata o yugoslavo, de la guerra de Bosnia... O de por ahí, de los quilombos de ahí.

En el segundo audio que escucharon durante la audiencia, quizás el más fuerte y llamativo de todos, del 15 de diciembre de 2002, se escucha a un Pachelo días después del crimen de María Marta García Belsunce cuando él ya era sospechoso. En primer lugar, resalta que "cuando uno es pendejo, se manda cagadas" pero al mismo tiempo, niega tener algo que ver con lo ocurrido. "Me meto en este quilombo con esta vieja conchuda, ni la conocía", manifestó con fuertes insultos. Ante esto, los fiscales aseguraron que el objetivo era demostrar el desprecio que tenía por la socióloga.

Pachelo: Willy, ¿qué hacés querido? ¿Todo bien?

Willy: Todo bien, vos cómo andás?

NP: Y acá boludo. Acá estamos. Cuando uno es pendejo y se manda cagadas. Después estas cosas... mi vieja me lo dijo siempre, en la vida pesan. Y acá estamos boludo. Me meto en este quilombo con esta vieja conchuda. Ni la conocía ni estaba en el club ni nada. Parece que los fiscales empezaron a investigar a todos los socios del club y el único que tiene un quilombo y un tema abierto por unos cheques que me afanaron soy yo. Aparte salieron dos o tres versiones de que yo con la mina estaba peleado a muerte y no se qué. Es todo mentira.