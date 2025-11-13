Qué declaró Tomás Bidonde, el testigo que cambió el curso del juicio de Fernando Báez Sosa

Tomás Bidonde se encontraba el 18 de enero en el boliche Le Brique de Villa Gesell y presenció el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. Su testimonio fue clave, ya que identificó a Máximo Thomsen como el que le pegó "dos puntinazos" y cambió el juicio contra los ocho rugbiers por el crimen del joven.

En enero de 2023, durante la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Fernando, Bidonde brindó un testimonio clave ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. El joven se encontraba en Le Brique aquella trágica noche y había salido a comprar algo a un quiosco porque tenía sed cuando se convirtió en uno de los testigos claves.

Durante el juicio contra Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi; el joven aseguró que vio como "le pegaban cuatro" de los acusados en un principio, aunque no declaró con nombres específicos.

Entre sus declaraciones claves sostuvo que vio a Maximo Thomsen pegarle a Fernando cuando ya estaba en el piso. “Cuando lo veo de frente, está pegando, golpeando al chico que después fallece, y recuerdo que ya casi al final le pega dos patadas en la cabeza, como puntinazos, y después recuerdo que lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos o tres patadas”, recordó sobre Thomsen en aquel momento.

Así, Bidonde estableció a Thomsen como el que le dio la pata final a Fernando Báez Sosa. Además, el testigo identificó a Ciro Pertossi como otro de los acusados que golpearon a joven estudiante de Derecho en la "espalda y costado" cuando ya estaba en el suelo.

Incluso, tras el pedido del entonces abogado defensor de los acusados, Hugo Tomei, el testigo dibujó un croquis con la secuencia en la que vio de frente a “Fernando de rodillas intentando sujetar los golpes” y dio detalles de dónde estaban algunos agresores de la víctima. Además, especificó a dónde estaban los acusados que atacaron a los amigos de la víctima, entre quienes identificó a Ayrton Viollaz y a otro de “rodete samurai” en referencia a Matías Benicelli.

Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli a prisión perpetua

Qué condenas recibieron los rugbiers por asesinar a Fernando

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli a prisión perpetua como "coautores" del homicidio de Fernando. Mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron considerados "partícipes secundarios" y recibieron una pena de 15 años de prisión.