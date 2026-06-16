El bar Wachitas de Córdoba quedó en la mira de la Justicia tras la investigación del caso Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en el barrio de Cofico el sábado 23 de mayo. Este martes, el Ente Municipal de Fiscalización y Control del distrito confirmó que se revocó la habilitación del pub debido a numerosas irregularidades encontradas en el lugar por efectivos policiales durante los allanamientos ordenados.

El organismo publicó un comunicado oficial en donde explica los motivos de la inhabilitación definitiva del local ubicado en la calle Ituzaingó 521, en la ciudad de Córdoba. Las autoridades sostuvieron que la decisión se da a partir de haber constatado fehacientemente "graves incumplimientos vinculados a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento".

Wachitas Bar ya había sido clausurado en otras tres oportunidades en menos de dos años. Si bien el local no podrá prestar servicio comercial, los trabajadores o dueños del negocio podrán ingresar o poner en marcha cualquier tipo de tarea de mantenimiento.

El Ente Municipal de Fiscalización y Control de Córdoba aseguró que entre 2024 y 2026 se registraron:

Falla en las instalaciones eléctricas

Deficiencias edilicias

Irregularidades en materia de prevención de incendios

Modificaciones no autorizadas

Qué vínculo tiene el bar Wachitas de Córdoba con el femicidio de Agostina Vega

Si bien la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario por orden del fiscal Raúl Garzón, se supo que la última detenida por el asesinato de la adolescente, Soledad Andreani, trabajaba en este lugar desde hacía varios años. La implicancia del pub surge a partir de la sospecha de que allí podría haber funcionado una red de explotación sexual en la que habrían participado Andreani y Claudio Barrelier, principal acusado. Sin embargo, hoy todos estos elementos son materia de investigación.

Hasta el momento, tanto Osvaldo Fasetta, amigo e inquilino de Barrelier, como Andreani están imputados y detenidos por encubrimiento agravado. En tanto, Barrelier es considerado el autor material del hecho. El presunto asesino declaró este martes por la mañana ante el fiscal y negó los delitos que se le adjudican. No obstante, rechazó contestar preguntas.

Tras la indagatoria, Garzón decidió elevar la carátula de la investigación a "homicidio triplemente agravado por femicidio, criminis causae", es decir, cuando se presume que hubo una premeditación del delito. De ser encontrado culpable, Barrelier, de 33 años, podría recibir la pena de prisión perpetua.