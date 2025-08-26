Los barrios de CABA donde bajaron los precios de las propiedades.

En este 2025 los precios de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una tendencia general al alza, acumulando un aumento del 5% en lo que va del año. Sin embargo, no todos los barrios siguieron esta tendencia: algunos registraron caídas en sus valores, tanto en departamentos como en casas.

Un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop reveló que en julio el precio promedio por metro cuadrado en la ciudad subió un 0,5% respecto a junio, ubicándose en US$2440/m², cifra similar a la de julio de 2021. Por ejemplo, un monoambiente tiene un valor promedio de US$106.978 (a US$2547/m²), mientras que un departamento de dos ambientes ronda los US$128.988 (US$2457/m²) y uno de tres ambientes cuesta US$178.155 (US$2424/m²).

En cuanto a las casas, el precio promedio del metro cuadrado llegó a US$1815 tras un aumento del 1,1% en julio, con un incremento acumulado del 5,3% en lo que va del año y del 6,1% en los últimos 12 meses. Así, una casa de 170 m² con tres habitaciones se valora en torno a los US$297.761, mientras que una más grande, con 260 m² y cuatro dormitorios, puede alcanzar los US$488.509.

En qué barrios bajaron los precios de los alquileres

El análisis por barrios mostró que el 96 por ciento de ellos presentó subas interanuales en julio, pero hubo excepciones. En departamentos, Versalles y Parque Avellaneda fueron los únicos barrios donde el precio promedio por metro cuadrado bajó un 1,6% y un 1,9%, respectivamente.

En el caso de las casas, fueron 14 barrios los que experimentaron descensos en sus precios. Entre ellos se destacan Paternal con una caída del 4,81%, Balvanera (-6,18%), Parque Chacabuco (-5,64%), San Nicolás (-7,29%), Villa General Mitre (-6,31%) y Floresta (-0,79%), además de Liniers, Versalles, Villa Luro, Villa Real, Lugano, Barracas, Boedo y La Boca, todos con bajas que van desde el 1% hasta más del 6%.

Las zonas en los que el precio subió

Por otro lado, algunos barrios mostraron aumentos destacados. Núñez lideró con un aumento interanual del 14,7%, seguido por Villa Riachuelo (13,3%) y Mataderos (12,4%). Los precios promedio en estos sectores se ubicaron en US$3284/m², US$1622/m² y US$1986/m², respectivamente.

En cuanto a los barrios más caros para comprar departamentos, Puerto Madero continúa en la cima con un precio promedio de US$6124/m², seguido por Palermo (US$3416/m²) y Núñez (US$3284/m²). En contraste, Lugano es el barrio más económico con un valor promedio de US$1070/m², seguido por Nueva Pompeya (US$1437/m²) y Parque Avellaneda (US$1564/m²).