El color de pintura que ayuda a mantener la temperatura del hogar.

Cuando pensamos en mantener la casa cálida durante el invierno, solemos enfocarnos en elegir el mejor sistema de calefacción. Sin embargo, el color de las paredes exteriores también juega un papel clave para conservar el calor dentro del hogar. La elección de tonos oscuros puede ayudar a retener la luz solar por más tiempo, impactando directamente en la temperatura interna y favoreciendo la eficiencia energética.

Virginia Domínguez, arquitecta especialista en color de Alba Pinturas, explicó que para aprovechar este beneficio es fundamental que la casa reciba suficiente luz solar. “Estos tonos pueden volver el interior más cálido, siempre y cuando la propiedad se encuentre lo suficientemente expuesta a los rayos del sol”, aseguró. Los colores oscuros absorben más luz y la transforman en calor, lo que ayuda a reducir el consumo de calefacción.

Pero no todo depende del color. La experta advirtió que el aislamiento y los materiales de construcción son igual de importantes para mantener un ambiente confortable. “Es importante combinar con un revestimiento eficiente, como ser una membrana impermeable de alta calidad tanto en techos como en paredes, para mantener un equilibrio energético durante todo el año”, señaló Domínguez.

Además, existen pinturas especiales para exteriores que protegen contra la humedad y contribuyen a mantener la temperatura estable dentro de la casa. Algunas contienen polímeros flexibles que se expanden y contraen según el clima, evitando grietas y filtraciones que podrían afectar el interior.

Qué colores recomiendan para el exterior del hogar

Entre las opciones recomendadas para fachadas están los tonos de gris, negro, azul, marrón y rojo profundo, que no solo ayudan a retener el calor sino que también pueden reducir los gastos de calefacción en invierno. Por si fuera poco, estos colores oscuros aportan un estilo moderno y acorde a las tendencias actuales.

Domínguez destacó la importancia de elegir el color según la impresión que se quiera dar a la vivienda. “Se debe tener claro cuál es la impresión que se quiere dar a la casa para elegir el tono que mejor lo refleje. También hay que considerar el estilo de la misma, la materialidad del entorno y los colores existentes alrededor para que no desentone”, explicó. La armonía con el ambiente puede lograrse buscando que la casa se mimetice o que se destaque, pero siempre con equilibrio.

Para no equivocarse, la especialista recomienda hacer pruebas antes de pintar toda la fachada. “Probar distintos tonos pintando una pequeña zona y dejarlas por unos días dará una idea de cómo quedará el color en distintas condiciones de iluminación y de lo cálida o fría que puede llegar a ser tu casa”, aconsejó.