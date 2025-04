No son de tecnología: las 5 carreras con más salida laboral en 2025, según la IA.

Existen 5 carreras con una gran salida laboral y muy buena proyección a futuro en 2025 que no tienen nada que ver con tecnología. Elegir qué carrera estudiar para los jóvenes y adultos de esta generación puede ser todo un desafío, especialmente por la crisis económica y lo cambiante que está el mercado debido al avance de la Inteligencia Artificial (IA). Afortunadamente, todavía hay carreras con buena salida laboral que no requieren conocimientos en el área IT (Information Technology).

Hay un mito de que solamente las carreras vinculadas a la tecnología van a sobrevivir a esta nueva era, donde la IA parecería apoderarse de todo. Sin embargo, lo cierto es que hay muchas otras carreras que requieren necesariamente un componente humano, y que van a ser indispensables a futuro. Además, la mayoría de estas carreras se dictan en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Las 5 carreras con mejor salida laboral en 2025 que no requieren tecnología

1. Enfermería

La carrera de Enfermería, especialmente en el área de cuidados paliativos o geriatría, es una carrera con una gran salida laboral, según la IA. Esto se debe a que hay una gran escasez de profesionales en todo el país, tanto en el sistema público como privado, y la demanda aumenta por el envejecimiento de la población y la necesidad de atención más humana y continua en situaciones crónicas o terminales. Además, podés ejercer en hospitales, clínicas, centros comunitarios o incluso de forma independiente con pacientes domiciliarios. Esta carrera se dicta en la Facultad de Medicina de la UBA.

2. Psicología

Psicología también se está posicionando como una de las carreras con más futuro. El interés creciente por la salud mental, sobre todo en jóvenes y en ámbitos educativos, hace que cada vez haya más espacios de inserción. Con esta carrera, podés trabajar en consultorios particulares o en escuelas, empresas o proyectos sociales. Además, al día de hoy la mayoría de los profesionales ejerce de manera online. Se dicta en la Facultad de Psicología de la UBA.

3. Comercio Internacional

Esta carrera no se da en la UBA, sino mayormente en universidades privadas. Comercio Internacional y áreas vinculadas a la logística tienen un rol clave en el desarrollo económico del país, sin necesidad de estar ligados directamente a la tecnología. Esto se debe a que Argentina sigue siendo un país fuertemente exportador e importador, y quienes sepan manejar cuestiones de aduana, negociación internacional, legislación comercial y logística tienen altas chances de conseguir empleo tanto en grandes empresas como en pymes. Es una carrera dinámica, con oportunidades de viajar, trabajar en zonas portuarias o incluso asesorar a emprendedores.

5. Nutrición

Nutrición se transformó en una profesión muy demandada por el interés creciente en la salud alimentaria. Las personas ya no buscan solo bajar de peso, sino aprender a comer según sus condiciones médicas y estilos de vida. Además, con la creciente cantidad de personas con intolerancias alimentarias, síndrome de intestino irritable, celiaquía, SIBO, entre otras patologías, la demanda es cada vez mayor. Además de trabajar en hospitales o clínicas, los nutricionistas hoy tienen lugar en gimnasios, centros de fertilidad, escuelas, o incluso como creadores de contenido o consultores online, lo que permite formas de trabajo más independientes y flexibles. Esta carrera se dicta en la Facultad de Medicina de la UBA.

6. Agronomía

Agronomía, con enfoque en producción sustentable o agroecología, es otra carrera con gran proyección. En un país como Argentina, donde el campo sigue siendo clave, se necesita cada vez más gente formada en prácticas agrícolas que cuiden el suelo, el ambiente y la salud. Este perfil profesional no solo trabaja en el campo tradicional, sino también en proyectos urbanos, comunitarios, ONGs, o emprendimientos de alimentos orgánicos. Hay un cambio cultural que está impulsando una nueva forma de producir, y se necesitan profesionales preparados para liderarlo. Se dicta en la Facultad de Agronomía de la UBA.