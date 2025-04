Seguro lo tenés en tu placard: este es el accesorio en tendencia para este invierno 2025.

Un accesorio clásico volverá a estar de moda este invierno 2025. Cada año, las modas cambian y se van actualizando prendas y accesorios, o bien resurgen clásicos reversionados. Esta vez, un accesorio en particular que era tendencia en la década del 90 volverá con todo. Si bien ya se estuvo viendo desde 2023, lo cierto es que este 2025 será más visto que nunca.

Se trata de las gorras con visera. Este accesorio ya se viralizó en redes sociales como Pinterest y las mujeres de Europa lo están utilizando a diario, tanto para looks formales, informales, diurnos y nocturnos. Viene en diferentes colores y en modelos lisos y estampados. Además, se suele combinar con pañuelos y gorros. Queda muy bien con outfits formales como blazers y conjuntos sastreros, así como en outfits informales, como con remera, shorts y zapatillas.

Las gorras con visera ya no están asociadas únicamente al deporte o a los días de sol, sino que se transformaron en un ítem de moda capaz de elevar cualquier look. Son perfectas para un estilo minimalista y elegante. Además, este accesorio no solo suma estilo, sino que también te protege del frío, del sol, disimula el frizz de los días húmedos y aporta un aire despreocupado. Muchas celebridades e influencers ya las están incorporando en sus outfits de todos los días, marcando tendencia desde el street style europeo hasta las pasarelas.

Cómo combinar las gorras con visera para este invierno 2025

Gorras con visera en tendencia para este invierno 2025.

No es el jean: el pantalón que va a ser tendencia este otoño-invierno 2025

En temporadas anteriores de otoño-invierno, los pantalones de jean, así como los pantalones engomados, eran los que dominaban el podio de los más elegidos. Sin embargo, según los expertos de la moda esta vez un pantalón de otro tipo de tela será el más elegido, tanto en hombres como en mujeres. Además, se va a usar en sus formas tiro bajo, tiro medio y tiro alto.

Se trata del pantalón de corderoy, un clásico, conocido por su suavidad, su textura a rayas y por lo abrigados que resultan. Este otoño-invierno, los pantalones de corderoy se van a usar en muchos tonos: negro, azul marino, bordó, marrón, beige, naranja y hasta verde oliva. Además, podés combinarlos con suéters, camperas de cuero, tapados, poleras de lana y mucho más. Son ideales para levantar cualquier look, ya que aportan una cuota de originalidad. Se pueden usar tanto rectos como achupinados, o bien más acampanados.

Más allá del blanco, gris y negro, que no puede faltar en todas tus prendas para hacer combinaciones seguras, los colores que más se van a usar son el bordó, el verde oliva, el azul marino y los tonos tierra. El bordó, conocido como tono cherry (cereza), ya fue tendencia el verano pasado y se vio especialmente en zapatos de charol, así como en carteras y chaquetas de cuero.

De igual manera, los tonos marrones y beige fueron tendencia y se repetirán nuevamente. Esta paleta es ideal para las personas que prefieren un estilo elegante, minimalista y versátil. El marrón se va a usar sobre todo en chaquetas, sacos de paño y blazers, aunque también en accesorios de cuero como carteras, cinturones y botas. Además, la ventaja del corderoy es que es mucho más abrigado que otro pantalón de jean tradicional.