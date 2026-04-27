Cambia para siempre una de las líneas de colectivos más usadas del AMBA

La línea 24 une Villa del Parque con el cementario de Avellaneda y Wilde.

La compañía Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros S.A. (ETAPSA), perteneciente al Grupo DOTA, cambió para siempre parte del diseño de una de las líneas de colectivos más utilizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): la línea 24.

La alteración devenida de la ruptura entre Nuevos Rumbos y el conglomerado con el clásico pictograma de una abeja, ya se deja ver en las unidades que unen Villa del Parque, con el cementario de Avellaneda y Wilde.

Cambió para siempre la línea de colectivos 24

Conforme al reporte de Ciudad de Bondis, luego de la ruptura entre Nuevos Rumbos y DOTA, la línea 24 pasó a ser 100% del segundo conglomerado. En consecuencia, el color azul y rojo fue desapareciendo en algunos coches para llegar a ser completamente verde en las próximas semanas.

"Mejor dicho: VUELVE a ser verde, después de casi 21 años", sumó la cuenta especializada en transporte urbano.

¿Qué pasa con el recorrido de la línea 24?

La alteración en la identificación de las unidades de la línea 24 no modificarán los dos recorridos vigentes que unen la Ciudad de Buenos Aires con la zona sur del Conurbano.

Recorridos de la Línea 24

Ramal 1 por Cementerio de Avellaneda - Villa del Parque - Wilde | Servicio Común



Ida a Wilde: Desde Nazarre y Cuenca por Nazarre, Cuenca, Lascano, Gavilán, Andrés Lamas, Punta Arenas, Avenida San Martín, Metrobus Avenida San Martín, Doctor Nicolás Repetto, Coronel Apolinario Figueroa, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Avenida Corrientes, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Bolívar, Avenida Presidente Julio Argentino Roca, Avenida Belgrano, Avenida Paseo Colon, Metrobus del Bajo, Avenida Juan de Garay, Bolívar, Avenida Martín García, Avenida Regimiento de Patricios, Iriarte, Herrera, Autopista 9 de Julio Sur, Cruce Nuevo Puente Pueyrredón, Avenida Pavón, Avenida General Bartolomé Mitre, Avenida General Guemes, Avenida Manuel Belgrano, San Lorenzo, Crisólogo Larralde, Matanza, Coronel Casacuberta, Paysandú, Coronel Casacuberta, Salcedo, Manuel Raposo, San Carlos, Camacuá hasta Avenida Fabián Onsari.



Regreso a Estación de Villa Del Parque: Desde Fabián Onsari y Camacuá por Fabián Onsari, Manuel Raposo, Salcedo, Coronel Casacuberta, Paysandú, Coronel Casacuberta, Chascomús, General Arredondo, El Salvador, Avenida Manuel Belgrano, Lambaré, Mujeres Argentinas, Avenida Manuel Belgrano, Arenales, Avenida General Bartolomé Mitre, Cruce Nuevo Puente Pueyrredón, Autopista 9 de Julio Sur, Avenida Manuel Montes de Oca, General Daniel Cerri, Avenida Regimiento de Patricios, Defensa, Avenida Brasil, Avenida Paseo Colon, Metrobus del Bajo, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio Argentino Roca, Contracarril Calle Bolívar, Avenida de Mayo, Salta, Libertad, Lavalle, Jean Jaures, Sarmiento, Antonio Machado, Ramos Mejía, Vera, Lavalleja, Juan Ramírez de Velazco, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Murillo, Malabia, Luis Viale, Avenida San Martín, Metrobus Avenida San Martín, Arregui, Helguera, Ricardo Gutiérrez, Nazarre hasta Cuenca.



Ramal 2 por Lynch - Villa del Parque - Wilde | Servicio Comun



Ida a Wilde: Desde Nazarre y Cuenca por Nazarre, Cuenca, Lascano, Gavilán, Andrés Lamas, Punta Arenas, Avenida San Martín, Metrobus Avenida San Martín, Doctor Nicolás Repetto, Coronel Apolinario Figueroa, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Avenida Corrientes, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Bolívar, Avenida Presidente Julio Argentino Roca, Avenida Belgrano, Avenida Paseo Colon, Metrobus del Bajo, Avenida Juan de Garay, Bolívar, Avenida Martín García, Avenida Regimiento de Patricios, Iriarte, Herrera, Autopista 9 de Julio Sur, Cruce Nuevo Puente Pueyrredón, Avenida Pavón, Avenida General Bartolomé Mitre, Avenida General Guemes, Avenida Manuel Belgrano, Domingo Martinto, Almirante Solier, Coronel Lynch, General Arredondo, Domingo Martinto, Crisólogo Larralde, Yapeyú, Manuel Raposo, San Carlos, Camacuá hasta Avenida Fabián Onsari.



Regreso a Estación Villa Del Parque: Desde Fabián Onsari y Camacuá por Fabián Onsari, Manuel Raposo, Yapeyú, Crisólogo Larralde, Coronel Lynch, Avenida Manuel Belgrano, Lambaré, Mujeres Argentinas, Avenida Manuel Belgrano, Arenales, Avenida General Bartolomé Mitre, Cruce Nuevo Puente Pueyrredón, Autopista 9 de Julio Sur, Avenida Manuel Montes de Oca, General Daniel Cerri, Avenida Regimiento de Patricios, Defensa, Avenida Brasil, Avenida Paseo Colon, Metrobus del Bajo, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio Argentino Roca, Contracarril Calle Bolívar, Avenida de Mayo, Salta, Libertad, Lavalle, Jean Jaures, Sarmiento, Antonio Machado, Ramos Mejía, Vera, Lavalleja, Juan Ramírez de Velazco, Avenida Raul Scalabrini Ortiz, Murillo, Malabia, Luis Viale, Avenida San Martín, Metrobus Avenida San Martín, Arregui, Helguera, Ricardo Gutiérrez, Nazarre hasta Cuenca.