El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que desde el 15 de junio se realizan cortes y desvíos de tránsito por obras de mantenimiento en la línea San Martín del ferrocarril. Los trabajos impactan principalmente en el barrio de Villa Devoto y obligan a modificar la circulación vehicular en distintos sectores cercanos a las vías.

La intervención forma parte de las tareas de conservación de la infraestructura ferroviaria y tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en uno de los cruces más transitados de la zona.

¿Qué calles están cortadas en CABA por las obras en el tren San Martín?

Debido a los trabajos, permanece cerrado al tránsito en ambos sentidos el cruce a nivel de la calle Chivilcoy, entre Ricardo Gutiérrez y Navarro, en Villa Devoto.

Además, la calle Chivilcoy presenta corte total en sentido norte entre Navarro y la avenida Beiró, mientras que en sentido sur la restricción se extiende entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Morán.

Desde el Gobierno porteño recomendaron a los automovilistas circular con precaución y prestar atención a la señalización instalada en la zona para evitar demoras y complicaciones en los desplazamientos.

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento de la línea San Martín, uno de los principales servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que conecta la estación Retiro con localidades del noroeste del conurbano bonaerense.

En paralelo, Trenes Argentinos y el Gobierno nacional avanzan en distintos proyectos de mejora sobre la línea, entre ellos la renovación de vías, la modernización de sistemas de señalamiento y otras intervenciones destinadas a optimizar la operación y reforzar la seguridad ferroviaria.