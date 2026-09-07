Calendario Anses: quiénes cobran esta semana del 7 al 11 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza esta semana con el pago de distintas prestaciones sociales correspondientes a septiembre. Entre el lunes 7 y el viernes 11, de acuerdo con la terminación del DNI. A continuación, todos los detalles.

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Quiénes cobran esta semana

Durante los primeros días de septiembre, Anses avanza con el calendario de pagos de varias prestaciones. Las fechas están organizadas según el último número del documento de cada beneficiario, por lo que no todas las personas reciben el dinero el mismo día.

Además de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, esta semana contempla los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo. También se inicia el cronograma para quienes reciben la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal.

El monto de las prestaciones tuvo en septiembre un reajuste del 2,11%, en línea con la inflación registrada durante julio. Para establecer la actualización mensual se consideran los porcentajes de incremento de precios expresados con dos decimales, lo que determina el valor actualizado de cada prestación.

Jubilaciones, AUH y pensiones: las fechas

Quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo tienen sus pagos distribuidos entre el 8 y el 11 de septiembre. El cronograma comienza con los documentos terminados en 0 y continúa de manera consecutiva hasta las terminaciones 1, 2 y 3.

La misma distribución corresponde a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación Familiar por Hijo. En ambos casos, los DNI terminados en 0 cobran el 8 de septiembre; los terminados en 1, el 9; los terminados en 2, el 10; y los terminados en 3, el 11.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el esquema agrupa las terminaciones de DNI de a dos números. Los documentos terminados en 0 y 1 cobran el 8 de septiembre; 2 y 3, el 9; 4 y 5, el 10; mientras que 6 y 7 reciben el pago el 11.

Embarazo, Prenatal y Maternidad

La Asignación por Embarazo tiene sus primeros pagos de septiembre previstos para los DNI terminados en 0 y 1, que cobran el 10 y el 11 de septiembre, respectivamente. La Asignación por Prenatal, en tanto, se distribuye entre las terminaciones 0, 1, 2 y 3 durante esos mismos dos días.

La Asignación por Maternidad presenta una particularidad dentro del cronograma: el pago corresponde al primer día establecido para esta prestación, independientemente de la terminación del DNI de la beneficiaria.

También continúan durante este período los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En este caso, todas las terminaciones de documento están contempladas dentro del período indicado por Anses.

Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI del beneficiario.

Cómo cambiar el medio de cobro

El medio de pago también puede modificarse desde Mi Anses o mediante la aplicación del organismo. Para hacerlo, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección “Cobros” y elegir la alternativa correspondiente para jubilaciones, pensiones o asignaciones.

Antes de completar el trámite, los datos de contacto deben estar actualizados y verificados. El cambio requiere además un código de validación enviado por correo electrónico o SMS y la confirmación del DNI mediante el número de trámite.

Una vez realizada la solicitud, la elección del nuevo medio de cobro comienza a regir después de 60 días. Las personas que viven en zona austral deben seleccionar una sucursal bancaria para conservar el adicional correspondiente a esa zona.