Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 4 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene hoy viernes 4 de septiembre su calendario de pagos en pausa: no hay acreditaciones de jubilados ni de AUH. Quienes se pregunten cuando cobro deben esperar a la próxima fecha informada por el organismo.

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De esta manera, las entidades bancarias no registran movimientos de haberes ni asignaciones correspondientes a la jornada.

Calendario en pausa

Hoy no cobra ninguna prestación de ANSES. El organismo no dispuso pagos para este viernes 4 de septiembre, por lo que los titulares de jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC y desempleo deben consultar el cronograma oficial en Mi ANSES.