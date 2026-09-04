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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 4 de septiembre

ANSES no tiene pagos programados hoy 4 de septiembre. Jubilados y AUH no cobran: el calendario oficial está en pausa.

04 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 4 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene hoy viernes 4 de septiembre su calendario de pagos en pausa: no hay acreditaciones de jubilados ni de AUH. Quienes se pregunten cuando cobro deben esperar a la próxima fecha informada por el organismo.

De esta manera, las entidades bancarias no registran movimientos de haberes ni asignaciones correspondientes a la jornada.

Calendario en pausa

Hoy no cobra ninguna prestación de ANSES. El organismo no dispuso pagos para este viernes 4 de septiembre, por lo que los titulares de jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC y desempleo deben consultar el cronograma oficial en Mi ANSES.

  • No hay beneficiarios con fecha de cobro en el día de la fecha.
  • Calendario de ANSES: sin actividad hoy.
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