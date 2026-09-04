Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre de 2026. El cronograma tendrá su primera jornada el martes 8, cuando cobren las Pensiones No Contributivas, las jubilaciones mínimas, la PUAM, la AUH y el SUAF, y se extenderá hasta el lunes 28, cuando finalicen las jubilaciones que superan la mínima y el desempleo Plan 1. No hay feriados en la ventana y no se acreditan pagos los fines de semana.

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Las acreditaciones se ordenan según la última cifra del DNI, de manera que cada titular tenga su día de cobro. A continuación, el calendario completo, prestación por prestación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 1 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 2 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 3 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 4 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 5 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 6 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 7 : lunes 21 de septiembre

: lunes 21 de septiembre DNI terminado en 8 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Prestación por Desempleo

El pago mensual del desempleo Plan 1 se acredita con este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Montos Vigentes

Con la movilidad de septiembre, el haber mínimo quedó en $428.633, mientras que la PUAM pasó a $342.873. La AUH por hijo alcanza los $154.031 según datos de prensa pendientes de publicación en el Boletín Oficial.

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene para los haberes más bajos. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo de $428.633, la PUAM y las PNC. Entre $428.633 y $498.633, el bono es proporcional hasta completar ese tope; por encima de ese monto no corresponde. Así, un jubilado de la mínima llega a un total de $498.633.

De la AUH, ANSES acredita el 80% todos los meses, unos $123.225, y retiene el 20% para la presentación de la Libreta. Junto con la AUH se deposita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos hijos y $149.425 con tres hijos o más.

La actualización de septiembre se explica por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes por inflación con dos meses de rezago: este mes se aplicó la suba del 2,11% correspondiente a julio. El medio aguinaldo, en tanto, no se paga en septiembre: las prestaciones previsionales lo cobran recién en junio y en diciembre.